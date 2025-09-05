7 ngày hồi phục ngoạn mục khi tưởng chừng không còn khả năng vận động

Nguy cơ tàn phế vì căn bệnh nguy hiểm

Bà N. (59 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) chịu đựng những cơn đau lưng kéo dài, lan xuống cả hai chân, khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Những ngày gần đây, cơn đau dữ dội đến mức bà gần như mất khả năng vận động, buộc phải nhập cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM).

Cột sống của người bệnh trước phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Kết quả chẩn đoán hình ảnh MRI tại bệnh viện cho thấy, bệnh nhân bị thoái hóa cột sống kèm thoát vị đĩa đệm đa tầng tại các vị trí L4-L5, gây chèn ép rễ thần kinh L4 hai bên và thoát vị L5-S1, chèn ép rễ thần kinh S1 bên phải.

Đây là nguyên nhân khiến bà phải sống chung với những cơn đau triền miên và đứng trước nguy cơ yếu liệt chi nếu không được điều trị kịp thời.

“Thoát vị đĩa đệm đa tầng thường gây đau dữ dội, kéo dài và lan rộng. Điều trị nội khoa trong những trường hợp này ít mang lại hiệu quả.

Nếu để lâu, người bệnh có thể đối mặt với biến chứng đau mạn tính, teo cơ, thậm chí tàn phế.

Ê-kíp đã cân nhắc đến phẫu thuật. Nhưng trường hợp này khá phức tạp khi người bệnh có tiền sử tăng huyết áp vô căn và hội chứng Cushing, làm tăng nguy cơ biến chứng trong mổ như chảy máu, nhiễm trùng và khó lành thương”, BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, nhận định.

Kỹ thuật điều trị cùng lúc nhiều bệnh lý cột sống

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân, ê-kíp khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống gồm BS.CKI Nguyễn Hải Tâm và BS Nguyễn Tài Thiện đã lựa chọn phương pháp TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion - cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt qua lỗ liên hợp).

Đây là một trong những kỹ thuật cao của phẫu thuật cột sống, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm dày dạn và thao tác chính xác tuyệt đối.

Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình giải ép hoặc cố định cũng có thể dẫn đến biến chứng nặng nề như tổn thương thần kinh, mất vững cột sống hay tái phát thoát vị.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn mổ cột sống bằng kỹ thuật TLIF (Ảnh: BVCC).

Với đường mổ dài khoảng 12cm, kỹ thuật TLIF cho phép bác sĩ tiếp cận trực tiếp vùng đĩa đệm thoát vị từ phía sau một cách thuận lợi và an toàn.

Ê-kíp đã lấy thành công nhân nhầy đĩa đệm thoát vị, giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép. Đồng thời, 6 vít chân cung và 2 miếng ghép nhân tạo kết hợp xương tự thân cũng được đặt vào khoảng trống đĩa đệm, giúp tái tạo sự vững chắc của cột sống và hỗ trợ phục hồi tự nhiên.

Nhờ sự chính xác trong từng thao tác cùng quy trình chăm sóc hậu phẫu nghiêm ngặt, chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, bà N. đã có thể tự ngồi dậy, tập đi lại với dụng cụ hỗ trợ và bắt đầu chương trình phục hồi chức năng.

Sau 1 tuần điều trị, bà được xuất viện ra về với sức khỏe ổn định, có thể tự sinh hoạt và vận động nhẹ nhàng.

Người bệnh tập đi lại sau 2 ngày phẫu thuật cột sống (Ảnh: BVCC).

Sự hồi phục nhanh chóng sau một ca phẫu thuật lớn như trên không chỉ cho thấy hiệu quả vượt trội của kỹ thuật TLIF, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Bác sĩ Nguyễn Hải Tâm khuyến cáo, khi có các triệu chứng như đau lưng kéo dài, đau lan chân, tê bì hoặc yếu chi, người dân cần đi khám sớm tại cơ sở có chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống.

“Chẩn đoán và can thiệp kịp thời không chỉ giúp kiểm soát cơn đau mà còn ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm, bảo toàn khả năng vận động cho người bệnh”, bác sĩ Tâm nhấn mạnh.