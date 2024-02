635 ca tai nạn giao thông vào BV Chợ Rẫy dịp Tết, chỉ 2 người uống rượu bia

Ngày 15/2, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về tình hình khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo số liệu ghi nhận, tính trong khoảng thời gian 8-14/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Giáp Thìn), Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận tổng cộng 1.870 bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó có hơn 700 ca bệnh ngoại khoa.

Về tai nạn - ngộ độc, trong 7 ngày nghỉ Tết, đơn vị tiếp nhận điều trị hơn 360 ca bị tai nạn giao thông, 83 ca tai nạn sinh hoạt, hơn 30 ca đả thương và 14 trường hợp ngộ độc. Toàn bệnh viện có 270 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó chuyển từ khoa Cấp cứu đến là 165 trường hợp.

Phân loại theo lĩnh vực, các khoa phẫu thuật cấp cứu nhiều nhất là Chỉnh hình (67 ca), Thần kinh (57 ca) và Ngoại tiêu hóa (56 ca), kế đến là Tai Mũi Họng, Đa thương, Ngoại gan mật tụy...

Về điều trị nội trú, đến sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết), Bệnh viện Chợ Rẫy còn hơn 1.400 trường hợp nằm điều trị. Số lượng nhập viện nhiều hơn số lượng xuất viện gần 400 ca. Kết thúc kỳ nghỉ, bệnh viện sử dụng gần 600 đơn vị máu (loại 350 ml), tất cả đều dùng nội viện. Nơi đây hiện còn lưu trữ 4.230 đơn vị máu.

So sánh với cùng kỳ năm ngoái, tổng số bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy có giảm nhẹ. Tương ứng với điều này, các ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, đả thương, ngộ độc các loại đều đồng loạt giảm (từ hơn 7% đến gần 30%). Dù vậy, tổng số phẫu thuật cấp cứu tăng hơn 5%.

Đáng chú ý, tính từ ngày 2/2 (23 tháng Chạp âm lịch) đến ngày 14/2, có 635 bệnh nhân bị tai nạn giao thông phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, cấp cứu (bao gồm 561 trường hợp ở tỉnh chuyển đến), trong đó, chỉ có 2 người được xác định có uống rượu bia.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), số liệu khám chữa bệnh 7 ngày Tết cho thấy, từ ngày 8/2 đến 15/2 có hơn 650 bệnh nhi nhập viện. Trong đó, có 27 ca vào viện vì tai nạn giao thông, 6 trường hợp do pháo nổ, pháo hoa. Tổng số phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 38 trẻ.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Y tế, tính từ ngày 8/2 đến 7h sáng 14/2 (từ 29 Tết đến mùng 5 Tết), tổng số bệnh nhân đang điều trị trên toàn quốc là hơn 133.000, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là gần 417.000 trường hợp, tăng 33%. Có hơn 151.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, tăng hơn 4%. Số ca phẫu thuật cấp cứu, ca đỡ đẻ, mổ đẻ đều giảm.

Có 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng hơn 51% so với cùng kỳ Tết năm 2023. Tổng số khám, cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác cũng tăng, trong đó có 4 người tử vong.