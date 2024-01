10 người ngộ độc, 815 ca vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu dịp Tết Dương lịch

Sáng 2/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về số liệu khám chữa bệnh trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 1/1).

Theo đó, tổng số trường hợp bệnh nhân vào cấp cứu là 815 người (trung bình 272 ca/ngày), trong đó bệnh ngoại khoa chiếm hơn 300 trường hợp. Có 139 ca bị tai nạn giao thông, gần 30 người nhập viện vì tai nạn sinh hoạt, 8 ca đả thương và 10 ca ngộ độc.

3 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phẫu thuật cấp cứu cho hơn 150 bệnh nhân, bao gồm 71 trường hợp chuyển từ khoa Cấp cứu. Phân loại các ca phẫu thuật, nhiều nhất là bệnh nhân ở chuyên khoa Chỉnh hình (35 ca), Thần kinh (31 ca), Ngoại tiêu hóa (28 ca), sau đó đến Ngoại gan mật tụy, Tai Mũi Họng...

Với cơ số bệnh nhân nêu trên, các bác sĩ đã sử dụng tổng cộng 415 đơn vị máu để phục vụ điều trị trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Đến sáng 2/1, còn gần 2.000 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nội thần kinh là chuyên khoa đang có lượng bệnh nhân điều trị cao nhất, với hơn 140 trường hợp. Ở chiều ngược lại, bệnh viện cũng cho xuất viện hơn 730 bệnh nhân, trong 3 ngày nghỉ lễ.

Nếu so với dịp nghỉ Tết đầu năm ngoái, lượng bệnh nhân chuyển mổ cấp cứu cùng kỳ năm nay ở Bệnh viện Chợ Rẫy có giảm. Tuy nhiên, số ca ngộ độc vì rắn, rết, côn trùng cắn tăng gấp 3 lần (9 ca, so với 3 ca của kỳ nghỉ Tết năm 2023). Số bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông giảm hơn 25% so với cùng kỳ.

Số bệnh nhân nhập viện dịp Tết đầu năm 2024 tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng so với đầu năm 2023, nhưng số ca xuất viện cũng nhiều hơn gần 100 trường hợp. Nhờ vậy, lượng bệnh nhân còn điều trị sau Lễ năm nay ở đơn vị được kéo giảm.