6 vấn đề sức khỏe dễ gây tử vong khi bị Covid-19

Dân trí Nếu có những vấn đề sức khỏe dưới đây, người bệnh sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn khi bị Covid-19.

1. Rối loạn giấc ngủ

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng trước trên tạp chí JAMA Network Open, việc mắc một rối loạn giấc ngủ nào đó như chứng ngưng thở khi ngủ sẽ làm tăng 31% nguy cơ bị Covid-19 nặng - bao gồm cả nhập viện và tử vong. Tuy chưa biết lý do tại sao, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng do chứng ngưng thở khi ngủ làm giảm oxy đến phổi, có thể gây viêm và các tổn thương khác.

2. Thừa mỡ

Kể từ những ngày đầu của đại dịch, các bác sĩ đã quan sát thấy rằng béo phì là một yếu tố nguy cơ chính gây Covid nặng và tử vong. Một nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ lý do tại sao: Covid-19 dường như nhiễm vào các tế bào mỡ, cùng với một số tế bào miễn dịch trong mỡ cơ thể. Điều này có thể gây ra phản ứng miễn dịch quá mức (được gọi là bão cytokine) làm tổn thương các cơ quan và có thể gây tử vong. Cơ thể càng có nhiều mỡ, tỷ lệ biến chứng này càng cao.

3. Đái tháo đường

Những người bị đái tháo đường dễ có các triệu chứng và biến chứng nặng khi bị nhiễm bất kỳ loại virus nào, và điều này cũng đúng với coronavirus. Nguy cơ bệnh nặng sẽ thấp hơn nếu đái tháo đường được kiểm soát tốt.

4. Mang thai

Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh nặng do Covid-19 và Covid-19 có liên quan đến tăng nguy cơ kết quả chu sinh bất lợi như thai chết lưu. Biến thể Omicron có vẻ còn gây ra những nguy cơ lớn hơn cho phụ nữ mang thai. Các chuyên gia lo ngại rằng Covid-19 có thể tồi tệ hơn ở phụ nữ mang thai so với những người khác vì các virus đường hô hấp khác, như SARS và cúm. Họ khuyên tất cả các phụ nữ mang thai nên tiêm phòng càng sớm càng tốt.

5. Hội chứng chuyển hóa

Một nghiên cứu mới bao gồm hơn 29.000 người nhập viện vì Covid-19 cho thấy mắc hội chứng chuyển hóa dẫn đến nguy cơ cao mắc các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng và tử vong cao hơn. Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các tình trạng bao gồm huyết áp cao, mỡ thừa ở bụng, lượng đường trong máu cao và cholesterol cao. Được coi là một trạng thái viêm mãn tính, hội chứng chuyển hóa cũng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn. Các nhà nghiên cứu thấy rằng nguy cơ mắc Covid-19 nặng hoặc tử vong sẽ tăng lên với mỗi tình trạng bệnh có thêm mà một bệnh nhân mắc phải.

6. Không tiêm vaccine đầy đủ

Đầu tháng này, Sở Y tế bang Arizona cho biết những người dân ở bang này không được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ dễ có xét nghiệm dương tính gấp gần 4 lần và dễ tử vong hơn gấp 15 lần so với những người đã được tiêm chủng. Theo chính quyền bang, vaccine tiếp tục là một công cụ an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa các trường hợp mắc và tử vong do Covid-19.

Số liệu này tương tự với số liệu thống kê trên toàn nước Mỹ do CDC công bố, cho thấy những người không được tiêm chủng có nguy cơ bị Covid-19 cao gấp 5,8 lần và nguy cơ tử vong cao hơn 14 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Làm thế nào để giữ an toàn khi ra ngoài?

Hãy thực hiện các nguyên tắc cơ bản để giúp chấm dứt đại dịch này, bất kể bạn sống ở đâu - tiêm vaccine càng sớm càng tốt; Nếu sống trong khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, hãy đeo khẩu trang N95, không đi lại, giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người, không đi vào không gian kín với những người bạn không biết nơi cư trú (đặc biệt là trong quán bar), thực hành tốt vệ sinh tay để bảo vệ cuộc sống của bạn và những người khác.

Cẩm Tú

Theo ETNT