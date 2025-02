6 giờ đại phẫu, cắt gần 1 mét ruột cứu người phụ nữ bị căn bệnh quái ác

Ngày 19/2, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, ông cùng các cộng sự vừa thực hiện một ca đại phẫu cứu mạng trường hợp bệnh nhân bị ung thư đã nhiều lần tái phát.

Bệnh nhân là chị N.T.B.H. (SN 1978, ngụ TPHCM). Khai thác bệnh sử, cách đây vài năm, bệnh nhân phát hiện bị ung thư buồng trứng. Bệnh nhân đã phẫu thuật bóc nang buồng trứng phải, cắt tử cung và 2 phần phụ mang bướu, cắt mạc nối lớn dưới đại tràng ngang vào năm 2020.

Gần 1 năm sau, bệnh nhân bị nhiễm trùng bung vết mổ thành bụng, phải mổ lại và bước vào phác đồ hóa trị. Đến đầu năm 2024, do bệnh tái phát, người phụ nữ tiếp tục hóa trị 6 chu kỳ lần 2 ở một bệnh viện tuyến cuối kèm thuốc nhắm trúng đích, nhưng do không chịu nổi tác dụng phụ của thuốc nên đã tạm ngưng.

Ngoài ra, bệnh nhân còn từng phẫu thuật điều trị hẹp niệu quản vào cuối năm 2024 và có thêm một chu kỳ hóa trị khác vào đầu tháng 2.

Gần đây vì có tình trạng đau bụng vùng hạ vị, đau lưng, tiêu hóa khó và ăn uống kém, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Tại đây, bệnh nhân được thực hiện các chẩn đoán hình ảnh, nội soi dạ dày phát hiện viêm sung huyết niêm mạc hang vị.

Ảnh chụp CT ghi nhận tình trạng thận phải ứ nước, theo dõi tổn thương tái phát gieo rắc bụng chậu nhiều vị trí, có hạch bụng chậu 2 bên và dịch bụng chậu, có thoát vị thành bụng trước.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng thứ phát, đã hóa trị nhiều lần, cần phẫu thuật can thiệp gấp vì có khối u to, xâm lấn nhiều đoạn ruột và dính vào vách chậu. Nếu không mổ sớm, người phụ nữ sẽ bị tắc ruột và tử vong vì khối bướu to (trên 15cm) chèn ép các cơ quan vùng chậu, gây hư thận 2 bên.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn, khi ruột bệnh nhân bị dính vào nhiều vị trí, phải cắt nhiều đoạn.

Các bác sĩ cắt nhiều đoạn ruột dính của bệnh nhân trong ca mổ (Ảnh: BS).

Ekip điều trị phải vừa mở bụng gỡ dính, vừa cắt các đoạn đại tràng phải, trực tràng và niệu quản phải mang bướu (tổng cộng gần 1 mét ruột), đồng thời tiến hành nối nhiều đoạn ruột, cắm lại niệu quản phải - bàng quang và mở hậu môn nhân tạo đại tràng ngang.

Trải qua 6 giờ căng thẳng, bệnh nhân được xử lý triệt để khối bướu và giải phóng hoàn toàn đường tiểu tiện, đại tiện. Hậu phẫu, người phụ nữ sẽ được chăm sóc tích cực, dinh dưỡng đường tĩnh mạch và đường miệng, dùng kháng sinh, giảm đau nội khoa.

Dự kiến, khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân sẽ sớm trở lại phác đồ hóa trị bệnh ung thư buồng trứng.

Theo các bác sĩ, với bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát nhưng còn khu trú, việc phẫu thuật triệt để khối bướu có thể giúp tăng tiên lượng sống còn cho bệnh nhân. Hậu phẫu, vai trò của hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ rất quan trọng.