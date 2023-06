5 thời điểm "cậu nhỏ" dễ trở nên yếu

Rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới thường gặp. Nó là tình trạng "cậu nhỏ" không có khả năng đạt được và duy trì độ cương cần thiết để thực hiện giao hợp trọn vẹn.

Rối loạn cương dương thường biểu hiện bằng các hình thái dương vật khó cương, cương nhưng không đủ cứng, có thể tự mềm khi đang quan hệ. Liệt dương là mức độ cao nhất của rối loạn cương dương.

Dưới đây là những thời điểm đàn ông dễ bị rối loạn cương dương theo bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội:

- Sau cuộc nhậu

Nghiên cứu chỉ ra rằng rối loạn cương thường xảy ra sau khi nam giới tiêu thụ lượng lớn đồ uống có cồn. Đặc biệt, các rối loạn hoạt động tình dục dạng này thường xảy ra ở những nam giới uống nhiều hơn 3 lần/tuần.

Rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục phổ biến ở nam giới (Ảnh minh họa: Getty Images).

- Trước các sự kiện quan trọng

Tình trạng stress kéo dài gây ra bởi áp lực công việc có thể dẫn đến hoạt động quá mức hệ thần kinh giao cảm, giải phóng các chất ức chế hormone dẫn đến rối loạn cương.

- Chuẩn bị sinh con

Tỷ lệ rối loạn cương thường tăng rất cao ở những cặp đôi vô sinh. Áp lực có con dẫn đến giảm xúc cảm, tạo ra sự nhàm chán khi quan hệ tình dục và là nguyên nhân chính dẫn tới rối loạn cương dương.

- Lần đầu có con

Rối loạn giấc ngủ dẫn đến sự kiệt quệ cả về mặt thể chất cũng như tinh thần trong quá trình nuôi dạy trẻ là nguyên nhân chính dẫn tới rối loạn cương trong giai đoạn này.

- Khi bắt đầu mối quan hệ mới

Phần lớn rối loạn cương ở người trẻ thường diễn ra sau khi bắt đầu có đối tác mới. Mong muốn thể hiện tốt trước mặt đối tác dẫn đến lo lắng quá mức và có thể trở thành yếu tố nguy cơ dẫn đến rối loạn cương.

Trong những hoàn cảnh trên, đàn ông thường bị rối loạn cương dương, nhưng đây chỉ là những rối loạn tạm thời, không phải do một bệnh lý gây tổn thương thực sự. Khi các hoàn cảnh đó không còn tồn tại, thì vấn đề rối loạn cương cơ bản được giải quyết.

Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết thêm, rối loạn chức năng cương dương là tình trạng dương vật khó có khả năng cương cứng hoặc duy trì sự cương cứng trong quá trình quan hệ tình dục. Trước kia khi tìm nguyên nhân thực sự của rối loạn cương, nhiều người đổ tại tâm lý, cho rằng 90% do tâm lý, 10% do thực thể. Tuy nhiên, thực tế 90% do vấn đề thực thể.

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Thậm chí có người rối loạn cương ngay từ lần quan hệ tình dục đầu tiên. Nguyên nhân có thể do một số bệnh lý ngoại khoa, bệnh mãn tính; việc sử dụng thuốc cũng có thể ảnh hưởng. Ví dụ người mắc chứng bệnh thalassemia, khả năng cương rất kém.

Theo BS Lương, có nhiều giải pháp khác nhau để điều trị chứng rối loạn cương như thuốc tiêm, đặt vật hang giả, điều trị sóng xung kích liều thấp… Một số trường hợp cần phương pháp ngoại khoa như có bất thường mạch máu, vấn đề liên quan thần kinh- thuốc, nội tiết nam giới…

"Trong một số trường hợp có thể cần bổ sung thuốc, thực phẩm, thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục… Ngoài ra, thuốc lá, rượu bia… cũng làm tăng nguy cơ rối loạn cương. Những chất kích thích này làm hư hại mạch máu, giảm lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục nam", BS Lương cho biết.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn cương. Tùy từng nguyên nhân cụ thể, bác sĩ sẽ có phương hướng điều trị cụ thể, không có một phác đồ chung cho tất cả các trường hợp.