5 sai lầm cha mẹ thường gặp khi chăm con bị ho

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi chăm trẻ bị ho và lời khuyên từ chuyên gia.

Lạm dụng kháng sinh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao hàng đầu thế giới, với tỷ lệ sử dụng kháng sinh không kê đơn ở trẻ lên tới 88% tại thành thị và 91% ở nông thôn.

Cha mẹ không nên lạm dụng kháng sinh cho trẻ.

Kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn. Nếu lạm dụng, không chỉ không hiệu quả mà còn gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, suy giảm đề kháng, khiến bệnh lâu khỏi hơn.

Nhầm lẫn nguyên nhân gây ho

Nhiều phụ huynh nghĩ ho là do viêm họng, trong khi thực tế viêm mũi, nước mũi chảy xuống họng (chảy mũi sau) cũng gây ho, đặc biệt về đêm.

Nếu chỉ điều trị họng mà bỏ qua nguyên nhân từ mũi, ho sẽ không cải thiện. Cha mẹ cần vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý, đồng thời giữ không khí sạch, thoáng trong phòng.

Nóng vội trị ho và sốt

Ho và sốt là phản ứng có lợi giúp cơ thể loại bỏ tác nhân gây bệnh. Theo các chuyên gia, nếu trẻ ho, sốt, sổ mũi nhưng vẫn ăn, chơi bình thường thì không đáng lo.

Việc dùng thuốc mạnh để “dập nhanh” đôi khi cản trở quá trình phục hồi tự nhiên. Nếu ho kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám.

Dùng thuốc ho không rõ nguồn gốc

Một số cha mẹ dùng mẹo dân gian hoặc thuốc không qua tư vấn chuyên môn, tiềm ẩn nguy cơ.

Tìm hiểu đúng nguyên nhân khiến trẻ ho, sốt để có phương án điều trị phù hợp.

Theo FDA (Hoa Kỳ), các thuốc chứa codein hoặc dextromethorphan có thể gây ức chế hô hấp, tổn thương gan nếu dùng sai liều cho trẻ nhỏ. Do đó, nên chọn sản phẩm đã kiểm chứng, nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với thể trạng trẻ em.

Quá lo lắng khi trẻ vẫn sinh hoạt bình thường

Không phải mọi cơn ho đều nghiêm trọng. Nếu trẻ vẫn ăn ngủ, chơi tốt, ho có thể tự khỏi sau vài ngày.

Tuy nhiên, nên đưa trẻ đi khám nếu ho kéo dài trên 2 tuần, kèm sốt cao, nôn, khó thở, thở rít hoặc ho sau khi sặc. Trẻ dưới 6 tháng tuổi có biểu hiện mệt, bỏ ăn, ngủ li bì cũng cần được theo dõi sớm.

Xu hướng sử dụng thảo dược trong hỗ trợ điều trị ho

Trước tình trạng trẻ thường xuyên mắc bệnh hô hấp do môi trường và thời tiết, nhiều phụ huynh lựa chọn sản phẩm từ thảo dược, không chứa kháng sinh.

Một trong số đó là Siro Bổ phế Bối mẫu Forte Tất Thành - sản phẩm kết hợp nguyên lý đông y với công nghệ chiết xuất hiện đại với các loại thảo dược:

Bối mẫu: Giảm ho, tiêu đờm, kháng viêm nhẹ, ức chế phản xạ ho.

Tang bạch bì: Thanh phế, giảm viêm đường hô hấp.

Cao lá thường xuân: Loãng đờm, giảm co thắt phế quản.

Tỳ bà diệp, trần bì, bách bộ, cam thảo, gừng tươi: Làm dịu cổ họng, giảm kích ứng, tăng cường đề kháng.

Phụ huynh có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm ho, tiêu đờm có nguồn gốc tự nhiên cho trẻ.

Sản phẩm có dạng siro ngọt dịu, không chứa cồn, không kháng sinh, phù hợp cho trẻ nhỏ. Hiện siro Bối mẫu Forte Tất Thành đã có mặt tại nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc, giúp cha mẹ dễ dàng tìm mua sản phẩm chính hãng.

Chị Quỳnh Nguyễn (Yên Sở, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mình rất lo khi con ho, sốt. Từ khi biết đến siro Bối mẫu Forte, chăm con nhẹ nhàng hơn. Bé uống hợp tác, dễ chịu, chỉ vài ngày là dịu ho rõ rệt”.

Chăm con không cần nhiều thuốc, chỉ cần kiến thức đúng và sự kiên nhẫn. Cha mẹ cần tránh các sai lầm phổ biến và áp dụng giải pháp phù hợp sẽ giúp bảo vệ hệ hô hấp non nớt của trẻ, hỗ trợ con phát triển khỏe mạnh mỗi ngày.

