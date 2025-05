5 loại quả quen thuộc là khắc tinh của ung thư

Một chế độ ăn nhiều rau quả tươi không chỉ giúp giữ vóc dáng, tăng cường sức đề kháng mà còn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào.

Trong số đó, 5 loại trái cây dưới đây được các chuyên gia dinh dưỡng và nhà khoa học đánh giá là "vũ khí vàng" trong phòng ngừa bệnh lý ác tính. Đặc biệt, nhiều loại rất dễ tìm, giá cả hợp lý và rất quen thuộc với nhiều người Việt Nam.

1. Nho đỏ - nguồn resveratrol quý giá từ tự nhiên

Nho chứa các hợp chất sinh học như flavonol, anthocyanin và proanthocyanidin (Ảnh: Tú Anh).

Không chỉ thơm ngon, nho đỏ còn là loại quả nổi bật với hàm lượng resveratrol dồi dào - một hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong vỏ nho. Resveratrol được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và chống viêm hiệu quả.

Theo một nghiên cứu công bố trên Journal of Agricultural and Food Chemistry (2014), resveratrol có thể gây chết tế bào ung thư tuyến tiền liệt, đồng thời làm chậm sự lan rộng của khối u. Bên cạnh đó, nho còn chứa các hợp chất sinh học như flavonol, anthocyanin và proanthocyanidin, góp phần trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân gây đột biến tế bào dẫn đến ung thư.

2. Bưởi - "kho vitamin" giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa

Bưởi là loại quả quen thuộc, dễ ăn, lại chứa nhiều vitamin C, A, kali và lycopene - chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do và giảm nguy cơ tổn thương DNA.

Một nghiên cứu trên International Journal of Cancer cho thấy, lycopene có khả năng giảm đáng kể nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt nếu được bổ sung đầy đủ qua chế độ ăn. Ngoài ra, các hợp chất trong bưởi còn hỗ trợ thanh lọc gan, tăng cường miễn dịch và hạn chế tích tụ các hợp chất gây ung thư trong tế bào.

3. Lựu - "siêu trái cây" được giới y khoa yêu thích

Lựu được giới khoa học đánh giá cao về giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Không chỉ là nguồn bổ sung vitamin C, lựu còn chứa polyphenol và ellagitannin, những chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào khối u, theo nghiên cứu đăng tải trên Cancer Prevention Research.

Ngoài ra, chiết xuất từ lựu đã được chứng minh giúp làm chậm tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt và ức chế các enzyme liên quan đến quá trình di căn tế bào ung thư. Với những bệnh nhân đang trong quá trình hóa trị, lựu còn hỗ trợ cải thiện trí nhớ và bảo vệ tế bào thần kinh khỏi các tác động phụ của điều trị.

4. Thanh long ruột đỏ - rực rỡ sắc màu, mạnh mẽ trong chống oxy hóa

Sắc đỏ đặc trưng của thanh long ruột đỏ đến từ hàm lượng lycopene và betalain cao - những chất chống oxy hóa quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu tại Đại học Malaysia chỉ ra rằng, lycopene trong thanh long có tác dụng ức chế quá trình oxy hóa lipid và bảo vệ tế bào khỏi đột biến gen. Ngoài ra, thanh long còn giàu chất xơ, nước, giúp cải thiện tiêu hóa và đào thải độc tố, từ đó góp phần vào việc phòng chống bệnh tật.

5. Lê - giàu tiềm năng bảo vệ sức khỏe

Lê là loại quả được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, mọng nước. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lê còn chứa nhiều flavonoid và triterpenoid - những chất được chứng minh có thể ức chế sự hình thành và phát triển của một số dòng tế bào ung thư.

Theo nghiên cứu trên Nutrition and Cancer Journal, flavonoid trong lê có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư phổi và ung thư dạ dày. Ngoài ra, lê còn có khả năng điều hòa huyết áp, hỗ trợ tim mạch và tăng cường chức năng đường ruột.

Lời khuyên từ chuyên gia

Tiến sĩ Deborah K. Mayer, chuyên gia về ung thư và dinh dưỡng tại Đại học North Carolina (Mỹ), nhấn mạnh: "Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn mọi yếu tố gây ung thư, nhưng chế độ ăn uống lành mạnh và nhiều trái cây, rau củ có thể làm giảm đáng kể nguy cơ".

Ngoài việc bổ sung thường xuyên 5 loại trái cây trên, chuyên gia khuyến cáo nên:

- Ăn đa dạng các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

- Hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn.

- Duy trì cân nặng ổn định và tập thể dục thường xuyên.