5 loại nước là "kẻ thù" của bệnh gan, Việt Nam đâu cũng có

Gan là cơ quan quan trọng đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu, từ đào thải độc tố, lưu trữ chất dinh dưỡng đến hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, lối sống không lành mạnh và chế độ ăn uống thiếu cân đối đang khiến gan dễ bị tổn thương, dẫn đến các bệnh lý như gan nhiễm mỡ, xơ gan, hay thậm chí là ung thư gan.

Theo các nghiên cứu, có 5 loại nước tự nhiên, dễ tìm và vô cùng hiệu quả trong việc bảo vệ gan. Những loại nước này không chỉ giúp hỗ trợ chức năng gan mà còn ngăn ngừa tổn thương lâu dài.

Trà xanh

Trà xanh nhiều chất dinh dưỡng quan trọng (Ảnh: Getty).

Trà xanh chứa Epigallocatechin gallate (EGCG), một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ gan khỏi tổn thương và cải thiện chức năng gan.

Theo nghiên cứu được công bố trên The Journal of Nutritional Biochemistry, EGCG giúp giảm tích tụ mỡ trong gan và cải thiện chỉ số men gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Ngoài ra, nghiên cứu trên Hepatology International cho thấy, tiêu thụ trà xanh thường xuyên có thể giảm stress oxy hóa và viêm gan. Đây là hai yếu tố chính gây tổn thương gan. Các chuyên gia khuyến nghị uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe.

Trà nghệ

Nghệ chứa Curcumin, một hợp chất nổi tiếng với tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Clinical Gastroenterology chỉ ra rằng, việc bổ sung 1g curcumin mỗi ngày trong 8 tuần giúp giảm đáng kể tích tụ mỡ và viêm gan ở bệnh nhân NAFLD.

Một nghiên cứu khác trên Phytotherapy Research phát hiện rằng, tiêu thụ 3g bột nghệ mỗi ngày trong 12 tuần giúp cải thiện chỉ số men gan và giảm nguy cơ tổn thương gan mãn tính. Bạn có thể pha 2 thìa cà phê bột nghệ vào trà hoặc nước ấm, sử dụng 1-2 lần mỗi ngày để hỗ trợ sức khỏe gan.

Trà gừng

Thêm vài lát gừng tươi vào trà hoặc ngâm với nước nóng 3-5 phút rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Gừng không chỉ là một loại gia vị quen thuộc mà còn là "siêu thực phẩm" cho gan. Theo nghiên cứu từ Middle East Journal of Digestive Diseases, bổ sung 2g gừng mỗi ngày trong 12 tuần giúp cải thiện chức năng gan và giảm viêm ở bệnh nhân mắc NAFLD.

Gừng có thể được sử dụng bằng cách thêm vài lát gừng tươi vào trà hoặc ngâm với nước nóng 3-5 phút. Hương vị dễ chịu của trà gừng không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể cho gan.

Nước ép bưởi

Bưởi chứa hai hợp chất chống oxy hóa mạnh là Naringenin và Naringin, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương. Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Agricultural and Food Chemistry, naringenin giúp giảm tích tụ mỡ và cải thiện chức năng gan ở bệnh nhân mắc NAFLD.

Thêm vào đó, nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng, naringin có khả năng giảm stress oxy hóa và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ do chế độ ăn uống không lành mạnh. Uống 1-2 ly nước ép bưởi mỗi tuần là cách tuyệt vời để hỗ trợ sức khỏe gan.

Cà phê

Cà phê có chứa nhiều chất chống oxy hóa (Ảnh: Getty).

Cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn là "người hùng" của gan. Theo nghiên cứu từ Journal of Hepatology, tiêu thụ 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như xơ gan, viêm gan và ung thư gan.

Hợp chất Cafestol và Kahweol trong cà phê giúp loại bỏ các chất độc hại tích tụ trong gan, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Một nghiên cứu khác cho thấy, cà phê giúp giảm men gan và ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển.

Cách sử dụng hiệu quả

- Trà xanh: Uống 1-2 tách mỗi ngày, tránh uống quá nhiều để không gây kích thích dạ dày.

- Trà nghệ: Tiêu thụ 1-2 tách mỗi ngày, kết hợp với nghệ tươi hoặc bột nghệ.

- Trà gừng: Ngâm gừng tươi trong nước nóng từ 3-5 phút, uống hằng ngày.

- Nước ép bưởi: Uống 1-2 lần mỗi tuần, hạn chế thêm đường.

- Cà phê: Uống 2-3 tách mỗi ngày, nên chọn cà phê không đường để tối ưu hóa lợi ích.

Uống quá nhiều các sản phẩm trên có thể gây tác dụng phụ, đặc biệt là cà phê và trà xanh. Người mắc bệnh mãn tính hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các loại đồ uống trên.