5 HTP và công dụng hỗ trợ cải thiện hội chứng ruột kích thích

5 HTP là gì?

5 HTP có tên đầy đủ là 5-hydroxytryptophan, chất được tinh chế từ hạt của một vị dược liệu có nguồn gốc từ châu Phi có tên khoa học là Griffonia simplicifolia.

5 HTP là chất trung gian của quá trình chuyển hóa tryptophan thành serotonin - một chất dẫn truyền thần kinh được tiết ra dưới dạng kích thích trong lòng ruột, có ảnh hưởng đến nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm cả hệ tiêu hóa. Khi 5 HTP được đưa vào cơ thể, nó sẽ được chuyển hóa thành serotonin, từ đó giúp điều hòa các chức năng này.

Lợi ích của 5 HTP trong hỗ trợ cải thiện hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích (IBS) hay còn gọi là đại tràng co thắt là một rối loạn đường tiêu hóa phổ biến gây ra các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón. Bệnh không có bất kỳ tổn thương nào ở niêm mạc đại tràng nhưng gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng tới cuộc sống của người mắc.

Mặc dù nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích chưa được rõ ràng nhưng nhiều chuyên gia tiêu hóa cho rằng, hội chứng này bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thần kinh.

Khi căng thẳng, lo lắng, mất ngủ kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn hệ thống thần kinh trung ương. Khi thần kinh trung ương bị rối loạn sẽ tác động đến thần kinh đường ruột thông qua hệ trục não - ruột khiến đại tràng co thắt bất thường.

Tần suất co thắt nhanh gây tiêu chảy. Co thắt chậm gây táo bón. Từ đó gây ra một số triệu chứng đau đớn và bất tiện cho người mắc hội chứng này như đau bụng, chướng bụng, sôi bụng, đầy hơi, đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân lúc táo, lúc lỏng.

Vì vậy, điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh trung ương là một trong những phương pháp có thể hỗ trợ cải thiện hội chứng ruột kích thích.

5 HTP khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển thành serotonin theo nhu cầu cơ thể. Chất serotonin sẽ giúp điều chỉnh hoạt động của hệ thần kinh trung ương và thần kinh đường ruột, điều chỉnh sự co thắt của ruột, giúp cho ruột tiêu hóa thức ăn và tạo phân được tốt hơn.

Đồng thời hoạt chất này còn giúp điều chỉnh trạng thái tâm lý của bệnh nhân, tạo cảm giác lạc quan vui vẻ, khắc phục được vòng tròn tâm lý hay gặp ở bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích. Từ đó không chỉ hỗ trợ khắc phục được triệu chứng của bệnh mà còn khắc phục căn nguyên gây ra bệnh.

Ứng dụng 5-HTP trong hỗ trợ cải thiện hội chứng ruột kích thích

Các nhà khoa học của Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu kết hợp 5 HTP với các vị thảo dược như bạch truật, bạch phục linh, hoàng bá, bạch thược tạo nên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục Linh PLUS - Giải pháp dành riêng cho đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích hiện nay.

Tràng Phục Linh PLUS là sản phẩm đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng bởi Trường Đại học Y Hà Nội.

Tràng Phục Linh PLUS có các công dụng như: hỗ trợ giảm các kích thích gây co thắt đại tràng; hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng co thắt; hỗ trợ phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa.

