4 thói quen uống nước tưởng vô hại nhưng không tốt cho thận

Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa thân nhiệt và giúp thận đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, việc uống nước không đúng cách có thể khiến hệ tiêu hóa và thận phải làm việc nhiều hơn, thậm chí gây ra những khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày.

Uống nước đúng cách giúp hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa thân nhiệt và giảm gánh nặng cho thận (Ảnh: Getty).

Uống quá nhiều nước trong một lần

Sau khi vận động hoặc khi cảm thấy khát, nhiều người có thói quen uống một lượng lớn nước trong thời gian ngắn. Theo các chuyên gia, điều này có thể khiến dạ dày bị căng đột ngột, gây cảm giác đầy bụng, khó chịu hoặc buồn nôn.

Không chỉ vậy, thận cũng phải tăng cường hoạt động để xử lý và đào thải lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, cơ thể có thể đối mặt với nguy cơ mất cân bằng điện giải, ảnh hưởng đến nhiều chức năng sinh lý quan trọng.

Uống quá ít nước trong ngày

Ngược lại, không ít người lại duy trì thói quen uống quá ít nước. Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, làm giảm hiệu quả đào thải các chất cặn bã qua thận.

Tình trạng mất nước kéo dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, đồng thời khiến cơ quan này phải hoạt động nhiều hơn để duy trì chức năng lọc máu và cân bằng dịch trong cơ thể.

Ngoài ra, thiếu nước còn khiến cơ thể dễ xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, khô da, đau đầu hoặc giảm khả năng tập trung trong học tập và làm việc.

Uống nước quá lạnh khi bụng đói

Nhiều người có thói quen uống một cốc nước đá ngay sau khi thức dậy để tạo cảm giác tỉnh táo. Tuy nhiên, việc đưa lượng nước quá lạnh vào dạ dày khi bụng còn trống có thể kích thích đường tiêu hóa, gây cảm giác cồn cào, khó chịu hoặc đau bụng ở một số người.

Đối với những người có tiền sử mắc bệnh dạ dày hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm, thói quen này có thể khiến các triệu chứng khó chịu xuất hiện thường xuyên hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm vào buổi sáng để cơ thể dễ thích nghi hơn sau một đêm dài nghỉ ngơi.

Uống nhiều nước ngay sau bữa ăn

Một sai lầm khác là uống quá nhiều nước ngay sau khi ăn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều này có thể làm loãng dịch vị trong dạ dày, khiến quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra chậm hơn.

Hệ quả là người uống dễ cảm thấy đầy hơi, nặng bụng hoặc khó tiêu sau bữa ăn. Nếu kéo dài, thói quen này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ tiêu hóa.

Để hạn chế tình trạng trên, nên uống nước với lượng vừa phải trong bữa ăn và tránh nạp quá nhiều nước ngay sau khi ăn no.

Những sai lầm khi uống nước mà nhiều người thường bỏ qua (Đồ họa: PV).

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày thay vì đợi đến khi khát mới uống hoặc uống quá nhiều trong một lần.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm, đặc biệt vào buổi sáng và khi bụng đói. Việc bổ sung đủ nước kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ uống có đường và duy trì vận động hợp lý sẽ giúp hệ tiêu hóa và hệ bài tiết hoạt động hiệu quả hơn.

Một thói quen uống nước khoa học không chỉ góp phần bảo vệ dạ dày và thận mà còn giúp nâng cao sức khỏe tổng thể, hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh mỗi ngày.