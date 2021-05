4 loại cây thuần Việt giúp hạ men gan hiệu quả

Dân trí Men gan là thành phần không thể thiếu trong các tế bào gan giúp chuyển hóa các chất độc thành không độc trước khi đi ra ngoài cơ thể.

Khi men gan tăng cao chính là biểu hiện cho việc chức năng gan suy giảm, gan bị tổn thương.

Men gan biểu hiện ở 2 chỉ số AST và ALT. Người bình thường chỉ số AST ≤ 37U/l và ALT ≤ 40U/l. Trong trường hợp men gan tăng nếu tăng từ 1 - 2 lần là ở mức độ nhẹ, từ trên 2 - 5 lần là tăng ở mức độ trung bình và tăng trên 5 lần là tăng ở mức độ nặng.

Men gan cao kéo dài dẫn tới các bệnh như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan… Vì vậy việc điều trị men gan cao là hết sức cần thiết. Trong Đông y có rất nhiều vị thuốc làm từ các loại thảo dược giúp điều trị men gan cao rất tốt như diệp hạ châu, nhân trần…

Cây diệp hạ châu

Chất đắng trong loại cây này làm gia tăng mạnh hàm lượng Glutathione ở gan (một chất bảo vệ gan thường bị thiếu trầm trọng ở những người sử dụng nhiều bia rượu). Glutathione giúp hạ men gan, làm giảm hoạt động các men gan AST (SGOT) và ALT (SGPT) trong những trường hợp viêm gan siêu vi đang tiến triển.

Qua nghiên cứu lâm sàng và một số đề tài của các giáo sư, bác sĩ tại các bệnh viện lớn, diệp hạ châu có tác dụng ức chế sự phát triển của virus gây viêm gan B do ức chế men DNA polymerase, một loại men cần thiết cho sự sinh sản của virus viêm gan B. Do đó được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan do virus cấp hoặc mạn tính.

Cây nhân trần

Cây nhân trần có tác dụng làm tăng tiết mật và thải độc gan, chống viêm, kháng khuẩn và làm giảm tiết dịch vị, giảm độ acid tự do và acid toàn phần của dịch vị, làm giảm loét dạ dày.

Theo y học hiện đại, nhân trần có khả năng làm tăng tiết cũng như thúc đẩy quá trình bài xuất dịch mật, cùng với đó, nó còn có chức năng bảo vệ tế bào gan và ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ, giúp làm hạ huyết áp cũng như thúc đẩy quá trình tuần hoàn, giảm đau, giải nhiệt và chống viêm.

Nó có khả năng gây ức chế đối với một số vi khuẩn nhất định như thương hàn, phó thương hàn, tụ cầu vàng, mủ xanh, viêm phổi và một số loại nấm, e.coli, lỵ, song cầu khuẩn gây viêm não nhờ đó có thể giúp chúng ta cải thiện khả năng miễn dịch và gây ức chế trực tiếp lên sự tăng sinh của các tế bào ung thư.

Cây kế sữa

Cây kế sữa có hiệu quả tốt trong điều trị men gan tăng, gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan do rượu bia. Hoạt chất Silymarin mà thảo dược này sở hữu giúp củng cố cấu trúc màng tế bào gan, làm cho một số những chất độc nhất định không vào được tế bào. Silymarin thúc đẩy tổng hợp RNA polymerase A, tăng tổng hợp ribosom, dẫn đến tăng tổng hợp tế bào gan mới thay thế. Ngày nay, Silymarin được dùng để điều trị những trường hợp nhiễm độc gan, hỗ trợ điều trị viêm gan mạn, xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu và những hóa chất độc hại.

Cây cà gai leo

Cà gai leo từ lâu đã được biết đến với công dụng giải rượu hữu hiệu của người dân Tây Bắc. Theo kinh nghiệm dân gian, loại cây này có tác dụng giải rượu mạnh, khi say rượu chỉ cần sắc thân và lá uống sẽ nhanh chóng tỉnh rượu.

Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh công dụng tăng cường chức năng giải độc của gan, hạ men gan nhanh chóng, bảo vệ tế bào gan và hạn chế tổn thương tế bào gan do rượu, hóa chất độc hại gây nên.

Minh Nhật

Tổng hợp