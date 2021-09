4 bệnh viện dã chiến ở Nghệ An đóng cửa

Dân trí Đến thời điểm này, 4 bệnh viện dã chiến tại Nghệ An đã chính thức dừng hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sáng 29/9, ông Nguyễn Trung Thành - Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bệnh viện dã chiến số 2 (đóng tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chính thức dừng hoạt động từ hôm nay (29/9); Bệnh viện dã chiến số 5 (đóng tại thị xã Cửa Lò) dừng hoạt động từ ngày 28/9.

Bệnh viện dã chiến số 4 trao quyết định điều trị khỏi và ra viện cho bệnh nhân Covid-19. Đây là Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Nghệ An hoàn thành "sứ mệnh" và đóng cửa sau một tháng hoạt động (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Như vậy tính đến thời điểm này đã có 4 Bệnh viện dã chiến tại Nghệ An dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, số bệnh nhân ra viện tăng cao. Trong đó, Bệnh viện dã chiến số 4 (đóng tại thị xã Cửa Lò) dừng hoạt động sớm nhất, vào ngày 21/9, sau một tháng đi vào hoạt động. Bệnh viện dã chiến số 1 (đóng tại huyện Hưng Nguyên) dừng hoạt động vào ngày 25/9.

Đến ngày 29/9, Nghệ An còn 39 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện dã chiến số 3 (thị xã Cửa Lò)", ông Thành cho hay.

Trong đợt dịch thứ 4, để ứng phó với dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã thành lập 7 cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn, trong đó có Trung tâm Bệnh đới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và 6 bệnh viện dã chiến tại các huyện Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Cửa Lò. Riêng Bệnh viện dã chiến số 6 được kích hoạt nhưng không hoạt động do không có bệnh nhân.

Báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An vào sáng 29/9, liên tiếp 2 ngày qua Nghệ An không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Nghệ An có 1.823 bệnh nhân Covid-19; đã có 1.766 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện; 17 bệnh nhân tử vong trong bệnh viện. Đến sáng 29/9, toàn tỉnh này còn 39 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

Sáng 29/9, địa bàn Nghệ An không còn phường, xã mức nguy cơ rất cao; còn 10 phường, xã được đánh giá là nguy cơ cao; 21 phường, xã có nguy cơ. Hiện 429/460 phường, xã đã chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Hoàng Lam