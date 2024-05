35 năm phát triển bền vững của nha khoa Minh Thu

Nha khoa Minh Thu là một trong những phòng khám đầu tiên thực hiện kỹ thuật nắn chỉnh răng cố định vào năm 1994, triển khai cấy ghép Implant sớm tại Việt Nam từ năm 2005 và là một trong những đối tác đầu tiên triển khai niềng răng bằng máng trong suốt Invisalign tại Việt Nam (từ năm 2014).

Khởi nguồn từ ý tưởng tiên phong

Là một trong ba sinh viên Việt Nam được cử đi học tập tại Bulgaria, tiếp xúc với công nghệ và kiến thức nha khoa tiên tiến, bác sĩ Hà Minh Thu - Nguyên Trưởng khoa Nắn chỉnh răng tại Viện Răng Hàm Mặt Trung ương và Trưởng bộ môn Nắn chỉnh răng Đại học Răng Hàm Mặt - hiểu rõ tầm quan trọng của một phòng khám chất lượng cao trong việc duy trì sức khỏe răng miệng bền vững.

Theo đó, ngày 19/12/1989, Nha khoa Minh Thu được thành lập, đánh dấu sự khởi đầu của một phòng khám tiên phong trong lĩnh vực nha khoa chất lượng cao.

Đội ngũ y bác sĩ của Minh Thu thường xuyên tham gia các hội thảo và khóa học chuyên môn tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Singapore,... đồng thời có cơ hội thăm quan nhiều phòng khám nha khoa hàng đầu thế giới. Những trải nghiệm này đã thôi thúc Minh Thu xây dựng một phòng khám không thua kém các nha khoa quốc tế tại Việt Nam.

Bác sĩ Hà Minh Thu đang thăm khám cho bệnh nhân tại phòng khám Minh Thu Long Biên.

Phòng khám Minh Thu Long Biên ra đời là sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và lịch sử lâu đời của thương hiệu, trải rộng trên diện tích hơn 1.200m2 , với thiết kế đẹp mắt, độc đáo. Đây không chỉ là một phòng khám nha khoa mà còn là một trung tâm phức hợp, nơi mỗi chi tiết đều phản ánh sự hài hòa và đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa nghiêm ngặt.

Với tâm huyết của người sáng lập, Minh Thu hứa hẹn mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể cho khách hàng về công năng, thẩm mỹ và cảm xúc, tạo ra môi trường nha khoa tối ưu, vượt trội so với mô hình truyền thống.

Phát triển bền vững từ cái tâm

Thay vì mở rộng theo mô hình chuỗi, Minh Thu chọn lối đi chuyên biệt, tập trung vào sự phát triển vững mạnh về chuyên môn kết hợp với công nghệ tiên tiến và đội ngũ nhân lực xuất sắc, đồng thời kế thừa và phát triển những giá trị, kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ sau.

Tại đây, mỗi dịch vụ chăm sóc đều bắt đầu từ trái tim và đến với trái tim. Các bác sĩ ưu tiên sức khỏe răng miệng lâu dài trước khi xem xét đến yếu tố thẩm mỹ, từ đó đưa ra các lời khuyên về phương pháp và dịch vụ nha khoa phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Không gian hiện đại tại Nha khoa Minh Thu.

Minh Thu còn tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng mang đến chất lượng trong công việc và sự thoải mái trong đời sống tinh thần dành cho đội ngũ nhân viên. Phòng khám với vai trò như ngôi nhà thứ hai, là nơi để mỗi cá nhân trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng và ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời, biết và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần, thời gian, nguồn lực cho những người xung quanh: từ gia đình đến đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng.

Chuyên môn xuất sắc

Đội ngũ các bác sĩ tại phòng khám tốt nghiệp từ các trường đại học lớn và đang là thành viên của những Hiệp hội chỉnh nha hàng đầu thế giới như: Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh nha Thế giới WFO (World Federation of Orthodontists), Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh nha máng trong Châu Âu EAS (European Aligner Society), Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh nha Hoa Kỳ AAO (American Association of Orthodontists) từ năm 2016, Hiệp hội Nha khoa lâu đời và uy tín IDC (International College of Dentists 1920), Hiệp hội các bác sĩ Cấy ghép Implant quốc tế ITI (International Team for Implantology),…

Nha khoa Minh Thu có thiết kế sang trọng.

Hơn 35 năm phát triển bền vững, chất lượng của Nha khoa Minh Thu ngày càng được minh chứng qua những thành tựu nổi bật:

- Điều trị hàng nghìn ca niềng răng mắc cài, hơn 1.200 ca Invisalign trong đó có nhiều ca điều trị được đăng lên trang Global Invisalign Gallery.

- Điều trị hơn 5.000 ca cấy ghép Implant thành công, trong đó có nhiều ca khó, phức tạp…

- 5 năm liên tiếp là nhà cung cấp hạng Diamond của Invisalign tại Việt Nam.

- Có một trong mười ca Invisalign xuất sắc nhất của khu vực (Đông Nam Á và Ấn Độ) được chọn trưng bày tại sảnh lớn của Hội Nghị South Asia Forum 2019, Singapore.

- Bác sĩ Vũ Đức Tùng của nha khoa Minh Thu ba năm liền được mời thuyết trình tại hội nghị lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Invisalign (2020 - 2023).

- Chia sẻ của bác sĩ Vũ Đức Tùng được Invisalign sử dụng cho chương trình quảng bá toàn cầu và nhiều thành tựu lớn khác.