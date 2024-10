3 phần của cá có thể là "ổ vi khuẩn", cần chú ý khi chế biến

Cá là một trong những nguồn dinh dưỡng quan trọng, cung cấp protein chất lượng cao, axit béo omega-3, và nhiều vi chất thiết yếu khác.

Tuy nhiên, cá cũng có thể là nguồn gây nhiễm khuẩn nếu không được xử lý hoặc chế biến đúng cách. Một số bộ phận của cá dễ bị nhiễm khuẩn hơn những bộ phận khác, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Nội tạng cá

Nội tạng cá có nguy cơ nhiễm khuẩn cao (Ảnh: Getty).

Nội tạng cá, bao gồm gan, ruột và dạ dày, là những bộ phận nhạy cảm và dễ bị nhiễm khuẩn.

Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Food Science, nội tạng cá thường chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, Vibrio, và E. coli. Những vi khuẩn này có thể tồn tại trong nội tạng do môi trường nước bị ô nhiễm hoặc do cá tiêu thụ thức ăn nhiễm khuẩn.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Thủy sản Tokyo cho thấy, nội tạng cá là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất so với các bộ phận khác của cá.

Các mẫu nội tạng từ cá biển và cá nước ngọt được phân tích cho thấy, nồng độ vi khuẩn Vibrio và Salmonella cao gấp nhiều lần so với phần thịt cá.

Khuyến nghị:

Hạn chế tiêu thụ nội tạng cá, đặc biệt là các loài cá sống ở môi trường nước ô nhiễm. Nếu cần chế biến, hãy đảm bảo nấu chín kỹ lưỡng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Mang cá

Mang cá là nơi trực tiếp tiếp xúc với môi trường (Ảnh: Getty).

Mang cá là nơi tiếp xúc trực tiếp với môi trường nước để cá hô hấp, nhưng cũng là bộ phận dễ bị nhiễm khuẩn từ các tác nhân gây bệnh trong nước.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Applied Microbiology đã chỉ ra rằng, vi khuẩn như Listeria monocytogenes và Aeromonas thường tập trung ở mang cá.

Điều này không quá ngạc nhiên, bởi vì mang cá là cửa ngõ lọc nước, do đó nó dễ tích tụ vi khuẩn và các chất gây ô nhiễm từ môi trường.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác tại Đại học Bergen cũng cho thấy, vi khuẩn gây bệnh như Vibrio cholerae có thể tồn tại lâu trên mang cá và gây ra các nguy cơ lớn cho sức khỏe nếu cá không được chế biến đúng cách.

Vi khuẩn này có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như tiêu chảy, nôn mửa và thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Khuyến nghị:

Loại bỏ mang cá trước khi chế biến để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Nếu phát hiện mang cá có mùi hôi hoặc màu sắc bất thường, nên tránh tiêu thụ cá đó.

Đầu cá

Chỉ nên ăn đầu cá đã chế biến chín kỹ (Ảnh: Getty).

Phần đầu cá, đặc biệt là não và các bộ phận liên quan, là nơi có nguy cơ tích tụ vi khuẩn và các chất độc hại.

Một nghiên cứu của Đại học Toronto (Canada) đã chỉ ra rằng, não cá có thể chứa các vi khuẩn gây ngộ độc như Clostridium botulinum, vi khuẩn gây ra bệnh botulism. Đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tê liệt cơ bắp và thậm chí là tử vong.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu từ Food Research Journal, các nhà khoa học đã phát hiện rằng, đầu cá từ những khu vực ô nhiễm thường có nồng độ cao các kim loại nặng, chẳng hạn như chì và thủy ngân, tích tụ trong não cá.

Việc tiêu thụ đầu cá từ các nguồn nước bị ô nhiễm có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm tổn thương thần kinh và các rối loạn phát triển ở trẻ em.

Khuyến nghị:

Hạn chế tiêu thụ đầu cá, đặc biệt là khi không rõ nguồn gốc hoặc xuất xứ của cá. Nấu chín kỹ phần đầu cá nếu cần thiết, và tránh ăn đầu cá ở các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao.