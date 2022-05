3 loại thực phẩm nên ăn nhiều hơn nếu mắc ung thư

Con số 30% bệnh nhân ung thư chết vì suy kiệt cơ thể trước khi chết vì ung thư đã phần nào cho thấy tác động xấu của tình trạng sụt cân, suy kiệt. Dinh dưỡng lúc này có tác dụng nâng đỡ để người bệnh có đủ sức theo được hết các liệu pháp điều trị nặng nề. Việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý trước, trong và sau quá trình điều trị đều nhằm đến mục tiêu là tăng cường thể lực cho bệnh nhân. Ăn đúng trước, trong và sau khi điều trị có thể giúp cho bệnh nhân giảm thiểu được những bất lợi do các tác dụng phụ của phương pháp điều trị và giúp bệnh nhân có cảm giác sống khỏe hơn.

Để đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, người bệnh cần phải ăn uống đầy đủ thực phẩm đảm bảo các nhóm chất: đạm - bột đường - béo - vitamin, khoáng chất - nước. Một chế độ ăn nhiều cá, rau, ít thịt, thêm dầu thực vật, uống nhiều nước và vận động, tập thể dục thể thao.... sẽ giúp cơ thể đủ chất dinh dưỡng và sức khỏe để chống lại ung thư.

Dưới đây là 3 nhóm thực phẩm bệnh nhân ung thư nên ăn nhiều hơn:

Thực phẩm giàu vitamin

Vitamin A, C, E, K... có tác dụng chống khối u nhất định. Hầu hết các loại rau và trái cây tươi đều rất giàu vitamin.

Ví dụ, vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể trong và sau khi điều trị ung thư. Vitamin C giúp tăng cường sản xuất tế bào lympho và tế bào thực bào, giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin C cũng giúp các tế bào này hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ chúng khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do.

Nhiều nghiên cứu với số lượng lớn người tham gia cũng đã có kết luận rằng, những người có nồng độ vitamin D trong cơ thể cao hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư phổi. Với ung thư vú, một số nghiên cứu mới cũng cho thấy thiếu hụt vitamin D có liên quan đến sự tiến triển và di căn của khối u.

Ngũ cốc và khoai

Bệnh nhân có khối u ác tính nên tiêu thụ một lượng ngũ cốc thích hợp mỗi ngày, tốt nhất là 200-400g.

Đối với những bệnh nhân có chức năng đường ruột bình thường thì nên ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt…

Ngoài ra, các loại khoai như khoai tây, khoai lang cũng rất tốt với bệnh nhân ung thư. Đáng chú ý, khoai lang tím được các chuyên gia đánh giá là dược liệu quý trong các món ăn bình dân.

Việc bổ sung chế độ ăn giàu calo với khoai lang tím làm giảm mức interleukin-6 (IL-6) - một loại protein lân cận với viêm sưng mà các nghiên cứu cho thấy có thể làm tăng ung thư đại tràng.

Thực phẩm giàu protein chất lượng cao

Việc tiêu thụ các loại thực phẩm giàu protein chất lượng cao có thể cải thiện quá trình chuyển hóa protein của bệnh nhân, cải thiện việc sử dụng protein và nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể. Các loại protein chất lượng cao có thể kể đến như: trứng, đậu nành, thịt, cá…