3 đường lây truyền phổ biến của viêm gan C

Dân trí Nhiều người băn khoăn, viêm gan C có lây qua đường ăn uống hay không? Thực tế, căn bệnh nguy hiểm này có 3 đường lây phổ biến.

Bệnh viêm gan C là do Hepatitis C virus (HCV) gây ra. HCV sau khi xâm nhập vào máu sẽ tấn công vào gan.

Virus viêm gan C khi đi vào cơ thể người sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Mặt khác, virus viêm gan C sẽ phát triển, nhân lên nhanh chóng khiến cơ thể không sản sinh kịp kháng thể để phòng ngừa viêm gan C. Sau khi virus viêm gan C tấn công vào gan, sẽ sinh sôi nảy nở trực tiếp phá hủy tế bào gan, làm tổn thương và hủy hoại các tế bào gan.

Quá trình này kéo dài sẽ khiến gan bị mất chức năng dẫn đến các biến chứng vô cùng nguy hiểm, có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan.

Viêm gan C là một bệnh viêm gan tương đối phổ biến chỉ đứng sau viêm gan B. Rất may mắn, viêm gan C không lây qua đường ăn uống, mà chủ yếu lây truyền qua 3 con đường sau:

Viêm gan C lây truyền qua đường máu

Bệnh viêm gan C rất dễ lây qua đường truyền máu. Người nhận máu hoặc các chế phẩm từ máu của người nhiễm virus viêm gan C đều có thể bị lây nhiễm virus viêm gan C.

Vì lây truyền qua đường máu, nên việc dùng chung kim tiêm, đồ cá nhân (như dao cạo râu, bàn chải đánh răng, dụng cụ y khoa, kim chích không được khử trùng đúng cách cũng rất dễ bị lây nhiễm virus viêm gan C.

Viêm gan C lây truyền qua đường tình dục

Người lành có thể bị nhiễm virus viêm gan C nếu quan hệ tình dục không an toàn với người đã nhiễm bệnh. Nếu trong tinh dịch của người đàn ông mắc bệnh viêm gan C có chứa máu và thông qua các vết xước ở niệu đạo trong quá trình quan hệ tình dục, virus viêm gan C có thể tấn công người bạn tình. Ngoài ra, bất kỳ một hành vi tình dục nào có thể gây tổn thương, trầy xước đều có nguy cơ truyền nhiễm cao.

Vì thế chuyên gia khuyến cáo để phòng nhiễm virus viêm gan C cần thực hiện sinh hoạt tình dục an toàn, một vợ một chồng, tránh những hành vi tình dục có nguy cơ cao gây chảy máu, tránh giao hợp khi có kinh nguyệt và sử dụng bao cao su mỗi khi quan hệ nhằm tránh lây nhiễm bệnh sang bạn tình.

Viêm gan C lây truyền từ mẹ sang con

Viêm gan C có thể lây truyền từ mẹ sang con nhưng với tỷ lệ thấp, khoảng trên dưới 5%. Trẻ cũng có nguy cơ bị lây virus viêm gan C nếu mẹ đã mắc bệnh khi mang thai.

Tú Anh