3 chủng vi khuẩn trong vụ ngộ độc tại Nha Trang nguy hiểm ra sao?

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện vi khuẩn Salmonella spp, Bacillus cereus, Escherichia coli (E.coli) trong mẫu cánh gà chiên. Vi khuẩn Bacillus cereus còn được phát hiện trong mẫu nước mắm mà các em học sinh, giáo viên đã sử dụng.

Salmonella: Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất trong các loại vi khuẩn

Theo Cục An toàn thực phẩm, vi khuẩn Salmonella có khắp mọi nơi và có thể nhiễm gần như bất cứ loại thức ăn nào. Sự lây truyền bệnh có thể xảy ra do phân người hay phân súc vật tiếp cận với thực phẩm trong quá trình chế biến hay thu hoạch.

Nó có thể dễ dàng lây nhiễm vào các loại thực phẩm như thịt, cá, sữa... Đặc biệt, trứng là một trong những thực phẩm có nguy cơ cao nhiễm loại vi khuẩn này.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ngộ độc do Salmonella có thể biểu hiện từ nhẹ cho tới rất nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong. Thống kê tại các nước phát triển cho thấy, tỷ lệ tử vong trong số các trường hợp ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn Salmonella vẫn khoảng 1%. Với trường hợp ngộ độc thực phẩm do Salmonella, vi khuẩn gây bệnh chủ yếu tập trung ở ruột, trong một số ít trường hợp có thể vào máu dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn.

Để phòng bệnh, yếu tố vệ sinh là vô cùng quan trọng, như rửa tay xà phòng sau khi đi vệ sinh, trước khi chế biến đồ ăn, trước khi ăn cơm… Với thực phẩm phải nấu chín.

Bacillus cereus thường gây ngộ độc nhẹ

Bacillus cereus (B.cereus) là một loại vi khuẩn hoại sinh, hiện diện nhiều trong đất. Nó cũng là một tác nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu.

Hầu hết các trường hợp ngộ độc do B.cereus thường nhẹ và tự khỏi, nên ít được ghi nhận và báo cáo. Tuy nhiên, bệnh do B.cereus vẫn là được xem là mối nguy đáng kể đối với sức khỏe và thách thức không nhỏ đối với công nghiệp chế biến thực phẩm.

Khuẩn này gây nên 2 dạng ngộ độc khác nhau: dạng gây triệu chứng chủ yếu là đau bụng, tiêu chảy, phân lỏng không có nhầy máu, có thể có nôn; dạng chủ yếu gây nôn, buồn nôn, mệt mỏi.

Vì là loại vi khuẩn phổ biến, gây bệnh có điều kiện, nên B.cereus dễ dàng có mặt trong nhiều loại thực phẩm khác nhau. Khi gặp điều kiện không thuận lợi khô, nóng do quá trình xử lý, chế biến, bảo quản thực phẩm, B. cereus vẫn có thể tồn tại ở dạng bào tử. Vì thế, món ăn sau khi nấu nướng, nếu được để nguội vài giờ trước khi ăn, bào tử vi khuẩn có thể trở lại trạng thái sinh trưởng và nhân lên.

Vi khuẩn E.coli chủ yếu gây tiêu chảy

Vi khuẩn Escherichia coli (E.coli) là một loài thường sống trong ruột của người và động vật. Hầu hết các loại vi khuẩn E.coli chỉ gây tiêu chảy tạm thời và thoáng qua. Tuy nhiên có một vài loại đặc biệt, chẳng hạn như vi khuẩn E. coli O157: H7, có thể gây nhiễm trùng nặng đường ruột dẫn đến bệnh cảnh nặng hơn với tiêu chảy, đau bụng và sốt.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm do E.coli thường lây nhiễm chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ người sang người hay từ động vật sang người, thông qua các thức ăn, nước uống, bàn tay bẩn, đồ dùng cá nhân, dụng cụ ăn uống bị nhiễm vi khuẩn.