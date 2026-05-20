27 em học sinh tiểu học cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 20/5, UBND phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương làm rõ đồng thời theo dõi sức khoẻ của 27 em học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo UBND phường Sa Đéc, ngày 19/5 và 20/5, 27 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng nhập viện. Các trường hợp này đều sử dụng thực phẩm tại Trường tiểu học Kim Đồng ngày 18/5 vừa qua.

Các trường hợp này có dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy, trong số đó có 2 học sinh có dấu hiệu co giật.

Lãnh đạo Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc cho biết, địa phương đã tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định. Các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân đã thu dung điều trị kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

UBND phường Sa Đéc tiếp tục phối hợp liên ngành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời theo dõi sát diễn tiến bệnh nhân và kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân.