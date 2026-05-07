Chưa thể kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc tại trường Đặng Thùy Trâm

Chiều 7/5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Lê Minh Hải đã thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Theo kết quả điều tra và ý kiến của cơ quan chuyên môn, vụ ngộ độc có liên quan đến bữa ăn tại trường. Tuy nhiên, các đơn vị cần thêm thời gian để thực hiện quy trình chuyên môn, xác định chính xác nguyên nhân và cơ sở cung cấp thức ăn gây ra vụ ngộ độc.

“Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra các khâu chế biến, bảo quản thực phẩm cũng như làm việc với những người tham gia phục vụ bữa ăn. Đến nay, chúng tôi có thể xác định cơ bản đây là vụ ngộ độc thực phẩm, nhưng để kết luận chính xác nguyên nhân gây ngộ độc thì cần thêm thời gian”, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM nói.

Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Lê Minh Hải tại họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, việc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan phải dựa trên kết quả điều tra đầy đủ, đồng thời cần phối hợp với ngành y tế để đánh giá mức độ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Ông Hải cũng cho biết, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gặp khó khăn trong quá trình xử lý vì cơ quan chức năng phải làm rõ mức độ vi phạm để xác định xử phạt hành chính hay xử lý hình sự.

Việc này phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người bị ngộ độc, cũng như xác định cơ sở vi phạm do vô ý hay cố tình sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn dù đã biết trước nguy cơ.

Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm trong trường học vẫn xảy ra tại nhiều nơi, Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhận định nguy cơ ngộ độc có thể phát sinh trong toàn bộ quá trình từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến bảo quản thực phẩm. Nếu không kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu đầu vào, nguy cơ mất an toàn thực phẩm rất dễ xảy ra.

Đặc biệt trong thời điểm nắng nóng hiện nay, thực phẩm nếu không được bảo quản đúng quy trình sẽ dễ hư hỏng, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc tập thể tại trường học, khu công nghiệp và bếp ăn đông người.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm (Ảnh: P.H.).

Theo thống kê của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, trong 3 tháng đầu năm, nhiều vụ ngộ độc lớn liên quan đến khâu chế biến, bảo quản và phân phối thức ăn chế biến sẵn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc lựa chọn nguyên liệu không bảo đảm an toàn và quy trình chế biến chưa đạt yêu cầu.

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm xảy ra ngày 24/4 tại 2 cơ sở của nhà trường trên đường Trần Xuân Soạn và đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận). Bữa ăn trên có 1.306 người sử dụng, các triệu chứng chủ yếu của người bị ngộ độc là rối loạn tiêu hóa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Qua quá trình xác minh ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được đơn vị cung cấp suất ăn. Đồng thời thực hiện truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bữa ăn trong ngày xảy ra vụ việc.