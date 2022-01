15.901 ca Covid-19 tại 62 tỉnh thành, thêm 25 ca nhiễm biến thể Omicron

Tính từ 16h ngày 2/1 đến 16h ngày 21/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 15.901 ca ghi nhận trong nước (giảm 736 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.912 ca trong cộng đồng).

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân (Ảnh: PV).

Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày dài đứng đầu cả nước số mắc mới, với 2.805 F0 trong ngày. Tiếp đến là Đà Nẵng (964), Hải Phòng (796), Hưng Yên (685), Bến Tre (618), Thanh Hóa (509), Quảng Ngãi (482), Bình Phước (475), Bình Định (420), Bắc Ninh (418), Quảng Ninh (369), Khánh Hòa (346), Quảng Nam (344), Hải Dương (341), Cà Mau (319), Bắc Giang (299), Vĩnh Phúc (280), Thừa Thiên Huế (280), Thái Nguyên (268), Vĩnh Long (263), Trà Vinh (240), Tây Ninh (237), Nghệ An (233), Lâm Đồng (231), TPHCM (227), Nam Định (223), Phú Thọ (209), Hòa Bình (208), Thái Bình (187), Ninh Bình (151), Lào Cai (134), Tuyên Quang (129), Hà Nam (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (127), Điện Biên (115), Bạc Liêu (113), Lạng Sơn (112), Đắk Nông (101), Gia Lai (99), Sơn La (99), Hà Giang (99), Bình Dương (95), Quảng Bình (90), Hậu Giang (87), Phú Yên (84), Yên Bái (84), Đồng Tháp (81), Kon Tum (73), Kiên Giang (72), Bình Thuận (71), Cần Thơ (61), Quảng Trị (56), Sóc Trăng (55), Hà Tĩnh (52), Đồng Nai (51), Cao Bằng (51), An Giang (39), Ninh Thuận (31), Tiền Giang (28), Long An (22), Lai Châu (22), Bắc Kạn (13).

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 133 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, trong đó tại Hà Nội (12), Quảng Nam (27), TPHCM (65), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.110.737 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 21.386 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.104.196 ca, trong đó có 1.794.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TPHCM (512.422), Bình Dương (292.400), Hà Nội (102.715), Đồng Nai (99.581), Tây Ninh (86.790).

Về tình hình điều trị, trong ngày có 2.256 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.797.180 trường hợp.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.567 ca, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 3.082 ca

- Thở oxy dòng cao HFNC: 739 ca

- Thở máy không xâm lấn: 132 ca

- Thở máy xâm lấn: 594 ca

- ECMO: 20 ca

Về số bệnh nhân tử vong, từ 17h30 ngày 20/1 đến 17h30 ngày 21/1 ghi nhận 177 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội (33 ca trong 02 ngày), Đồng Nai (21 ca trong 02 ngày), TPHCM (8), Sóc Trăng (14 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (13), Đồng Tháp (9), Kiên Giang (8 ), Cần Thơ (8 ), Huế (7), An Giang (7), Tiền Giang (7), Hải Phòng (6 ca trong 02 ngày), Bến Tre (4), Hậu Giang (4), Bình Phước (3), Tây Ninh (3), Bình Dương (3), Bạc Liêu (3), Cà Mau (3), Bình Định (2), Lâm Đồng (2), Ninh Bình (2), Bắc Ninh (1), Quảng Ninh (1), Trà Vinh (1), Hải Dương (1), Hà Giang (1), Đà Nẵng (1), Bình Thuận (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca/ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 36.443 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 25/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên một triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 20/1 có 1.151.381 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 173.708.365 liều, trong đó tiêm mũi một là 78.752.251 liều, tiêm mũi 2 là 73.571.085 liều, tiêm mũi 3 là 21.385.029 liều.