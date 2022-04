11 chiến sĩ công an hiến máu cứu bệnh nhân suy tim hậu Covid-19

Đại úy Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các thành viên Câu lạc bộ ngân hàng máu sống Công an tỉnh này vừa hiến máu, cấp cứu kịp thời một bệnh nhân suy tim nặng.

11 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị công an Nghệ An đã tham gia hiến máu cứu bệnh nhân suy tim, ngưng tim hậu Covid-19 (Ảnh: Đ.Khánh).

Trước đó, sáng 20/4, Câu lạc bộ ngân hàng máu sống Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin bệnh nhân Nguyễn Đức Thanh (SN 1981, trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An), đang điều trị tại Khoa hồi sức nội tích cực - Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cần gấp 3.500ml máu để điều trị.

"Số lượng máu lớn, bệnh nhân thuộc nhóm máu O nên chúng tôi đã huy động 11 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự và Trại tạm giam Công an tỉnh tham gia hiến máu cứu người", Đại úy Khánh thông tin.

Chia sẻ với PV Dân trí, anh Nguyễn Đức Danh - em trai bệnh nhân cho biết, anh Thanh được phát hiện viêm cơ tim sau thời gian mắc Covid-19. Bệnh tình chuyển biến nặng, dẫn tới suy tim, cần phải phẫu thuật gấp. Gia đình đã huy động gần 60 người thân, họ hàng tới để hiến máu nhưng không đủ do số lượng máu cần quá lớn.

Sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn máu của ngân hàng máu sống đã giúp cuộc phẫu thuật cấp cứu diễn ra thuận lợi (Ảnh: Đ.Khánh).

Thời điểm này anh Thanh đã suy tim nặng dẫn tới ngưng tim, cần phẫu thuật khẩn cấp nhưng lượng máu không đủ. Trong khi gia đình đang hoang mang lo lắng thì nhận được tin nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã hiến máu để thực hiện cuộc phẫu thuật.

"Chúng tôi hết sức cảm kích sự nhiệt tình và tấm lòng vì nhân dân phục vụ của tập thể cán bộ, chiến sĩ công an. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi tới lãnh đạo các đơn vị và cá nhân các cán bộ, chiến sĩ hiến máu cứu anh trai tôi lời biết ơn sâu sắc và chân thành nhất", anh Danh cho biết.

Đây là lần đầu tiên Câu lạc bộ ngân hàng máu sống Công an tỉnh Nghệ An huy động nhiều thành viên hiến máu để cấp cứu một ca bệnh (Ảnh: Đ.Khánh).

Theo anh Thanh, cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi sau khi đã có đủ lượng máu. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Trung sĩ Hồ Trung Nam - Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Là người chiến sĩ công an nhân dân thấm nhuần lời dạy "Vì nhân dân phục vụ", lại may mắn mang nhóm máu O nên khi nhận được thông tin người dân cần máu gấp để phẫu thuật, tôi liền báo cáo chỉ huy đơn vị để tham gia. Tôi rất vui vì giọt máu của mình có thể mang lại hi vọng sống cho người khác".