100 bác sĩ quốc tế nhận chứng chỉ đào tạo gây tê - giảm đau tại Vinmec

Việc khóa học ngày càng gia tăng về số lượng học viên đã khẳng định uy tín học thuật của Vinmec trên trường quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến đào tạo y khoa chất lượng cao trong khu vực.

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình đào tạo Quốc tế về Gây tê vùng và Điều trị đau - khóa 2025 có sự tham dự của ông Olivier Brochet - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ban lãnh đạo Hệ thống Y tế Vinmec, đại diện Đại học Montpellier, VinUni cùng các giáo sư, chuyên gia quốc tế hàng đầu về gây mê, giảm đau.

Đào tạo theo chuẩn châu Âu, thu hút bác sĩ toàn cầu

Đây là các chương trình đào tạo do Đại học Montpellier - một trong những đại học y khoa lâu đời và uy tín hàng đầu châu Âu - chủ trì và cấp bằng, được triển khai thường niên tại Vinmec từ năm 2018.

Đến nay, chương trình đã tổ chức 15 khóa đào tạo với sự tham gia của hơn 1.300 bác sĩ đến từ 23 quốc gia tại châu Á, Trung Đông, châu Phi, Úc và New Zealand.

Khóa đào tạo tập trung vào gây mê vùng và quản lý đau hiện đại - phương pháp đột phá, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần tối ưu hóa chăm sóc chu phẫu (trước, trong và sau phẫu thuật).

So với các chiến lược giảm đau toàn thân, gây mê vùng mang lại hiệu quả kiểm soát đau sau mổ vượt trội, giúp người bệnh vận động sớm, phục hồi nhanh hơn, đồng thời giảm các biến chứng chu phẫu và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi và các nhóm bệnh nhân nguy cơ cao.

Nhiều bác sĩ từ châu Á, Trung Đông, châu Phi, Úc và New Zealand đã tham gia khóa đào tạo tại Vinmec (Ảnh: Vinmec).

Chương trình được thiết kế theo chuẩn đào tạo châu Âu, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết, thực hành và ứng dụng lâm sàng, giúp học viên có thể áp dụng hiệu quả ngay trong thực hành hàng ngày.

Từ những khóa đầu tiên với quy mô 40-50 học viên/khóa học, đến năm 2025, số lượng học viên mỗi khóa đã nâng lên 100 người.

Bác sĩ Jeffrey Corpuz - học viên của chương trình, đồng thời là bác sĩ gây mê, giảng viên tại một bệnh viện ở Philippines - chia sẻ anh ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại và môi trường đào tạo chuyên nghiệp của Vinmec.

Chương trình quy tụ các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trực tiếp giảng dạy, giúp học viên không chỉ tiếp cận kiến thức chuyên sâu, mà còn được thực hành lâm sàng bài bản trên người bệnh thật.

“Được học tập và thực hành trong một chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại Vinmec là một vinh dự lớn và cũng là cơ hội quý giá đối với tôi trong sự nghiệp. Tôi đã giới thiệu 3 đồng nghiệp đăng ký tham gia các khóa đào tạo sắp tới tại Vinmec”, bác sĩ Jeffrey cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cho biết chương trình thu hút ngày càng nhiều bác sĩ quốc tế cho thấy chất lượng đào tạo và uy tín học thuật của Vinmec đã và đang được cộng đồng gây mê toàn cầu ghi nhận.

“Vinmec đăng cai chương trình với mục tiêu, chiến lược học thuật rõ ràng: Đưa Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo y khoa chất lượng cao trong khu vực, nơi hội tụ đào tạo, thực hành lâm sàng và hợp tác quốc tế trong cùng một hệ sinh thái”, GS. Dũng khẳng định.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng phát biểu tại buổi lễ, khẳng định mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo y khoa chất lượng cao trong khu vực (Ảnh: Vinmec).

Địa chỉ uy tín đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cho đào tạo gây mê quốc tế

Theo GS. Philippe Macaire - Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Gây mê - Hồi sức phẫu thuật và Quản lý đau, Chương trình đào tạo Quốc tế về Gây tê vùng đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khắt khe về giảng dạy và thực hành. Trong đó, bắt buộc học viên phải được đào tạo lâm sàng tại các trung tâm gây tê vùng được công nhận trên thế giới.

Năm 2019, Vinmec Times City được công nhận là trung tâm thực hành gây tê giảm đau vùng xuất sắc của Đại học Montpellier. Ngoài ra, đội ngũ gây mê Vinmec còn trở thành nhóm đầu tiên trên thế giới công bố nghiên cứu lâm sàng về kỹ thuật phong bế ESP trong phẫu thuật tim ở trẻ nhũ nhi, mở ra hướng tiếp cận mới trong gây mê vùng và quản lý đau, hiện được ứng dụng hiệu quả trong thực hành hàng ngày.

Bên cạnh đó, chuyên ngành gây mê - giảm đau Vinmec quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và lâm sàng trên người bệnh thật với các quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Lễ trao bằng tốt nghiệp quy tụ nhiều giáo sư, chuyên gia quốc tế hàng đầu về gây mê, giảm đau (Ảnh: Vinmec).

G Xavier Capdevila - Trưởng Bộ môn Gây mê Hồi sức, Đại học Montpellier - nhấn mạnh, chương trình này không chỉ truyền đạt kiến thức tiên tiến, mà còn truyền cảm hứng để các bác sĩ thành lập các đơn vị quản lý đau tại cơ sở của mình, xây dựng những chương trình giảng dạy chuyên sâu về gây tê vùng, cũng như hình thành các hội khoa học chuyên ngành tại địa phương.

Bên cạnh Vinmec, ông đánh giá VinUni là một trường đại học trẻ đặc biệt, với những mục tiêu đầy ấn tượng, phương pháp tiếp cận đổi mới và các chương trình đào tạo sáng tạo, phản ánh cam kết sâu sắc đối với nghiên cứu và sự xuất sắc học thuật.

“Tập đoàn Vingroup nói chung và Vinmec nói riêng đã có những bước tiến đáng ghi nhận, với cam kết bền bỉ trong chăm sóc người bệnh và đổi mới trong y học. Suốt 8 năm kể từ khi đến đây, tôi đã chứng kiến sự cải thiện liên tục về trình độ khoa học y học và chất lượng chăm sóc sức khỏe. Tinh thần theo đuổi sự xuất sắc này thực sự truyền cảm hứng cho tôi”, GS. Xavier nói.

Khóa đào tạo gây tê vùng năm 2026 tại Vinmec sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 27/6, dự kiến chào đón 100 học viên quốc tế, và đã kín chỗ đăng ký đến năm 2027.

Việc hàng trăm bác sĩ nước ngoài lựa chọn Vinmec để học tập và lấy bằng không chỉ khẳng định uy tín học thuật của Vinmec, mà còn cho thấy y tế Việt Nam đủ năng lực triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, theo chuẩn quốc tế.