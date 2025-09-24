“1 đen, 1 tanh, 2 giảm” cảnh báo ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày, một trong những bệnh lý ác tính phổ biến của đường tiêu hóa, đang trở thành mối lo ngại lớn khi thường tiến triển âm thầm qua nhiều năm mà không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Khi được phát hiện, đa phần bệnh đã ở mức độ nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng điều trị và tiên lượng sống của bệnh nhân.

Theo thông tin từ Sohu, có bốn dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng lại mang giá trị cảnh báo rất cao về ung thư dạ dày, được tóm gọn là “1 đen, 1 tanh, 2 giảm”. Đây là những biểu hiện mà người dân, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, cần đặc biệt chú ý.

Bệnh thường tiến triển âm thầm qua nhiều năm, không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu (Ảnh: Getty).

1. Đi ngoài phân đen

Phân đổi màu bất thường luôn là một trong những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe. Đặc biệt, khi phân chuyển sang màu đen, đặc sánh, đây có thể là biểu hiện của chảy máu trong đường tiêu hóa.

Ở người mắc ung thư dạ dày, các khối u có thể gây loét, làm vỡ mạch máu bên trong niêm mạc. Máu chảy xuống ruột bị vi khuẩn và dịch tiêu hóa phân hủy, tạo thành màu đen đặc trưng.

Người bệnh thường kèm theo cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh, da nhợt nhạt, đôi khi ngất xỉu do mất máu.

Tình trạng này khác biệt hoàn toàn với phân đen do ăn tiết canh, uống viên sắt hay thuốc có chứa bismuth. Nếu không rõ nguyên nhân, cần đi khám sớm để được nội soi xác định nguồn chảy máu.

2. Xì hơi có mùi tanh bất thường

Xì hơi là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng nếu hơi thoát ra có mùi tanh nồng, khác lạ kéo dài, không nên chủ quan.

Nguyên nhân có thể là do dạ dày đang có tổn thương, loét, thậm chí là khối u chảy máu bên trong. Khi máu bị phân hủy bởi axit dạ dày và vi khuẩn đường ruột, quá trình này sẽ sinh ra khí có mùi tanh, khó chịu.

Triệu chứng này có thể đi kèm đầy hơi, chán ăn, buồn nôn hoặc sụt cân.

Nhiều người nhầm tưởng do ăn hải sản hoặc tiêu hóa kém, nhưng mùi tanh bất thường vào buổi sáng hoặc kéo dài nhiều ngày không nên xem nhẹ.

3. Giảm cân không rõ lý do

Sụt cân nhanh chóng trong thời gian ngắn mà không do tập luyện hay ăn kiêng là dấu hiệu không nên bỏ qua. Trong ung thư dạ dày, khối u làm dạ dày giảm khả năng co bóp và tiêu hóa thức ăn.

Người bệnh thường nhanh no, đầy bụng, chán ăn và hấp thu kém. Bên cạnh đó, các tế bào ung thư phát triển tiêu tốn nhiều năng lượng, làm cơ thể mệt mỏi, mất sức, khiến cân nặng tụt giảm nhanh chóng.

Nếu cơ thể giảm từ 4 đến 5 kg trong vài tháng mà không rõ nguyên nhân, cần chủ động đi kiểm tra.

4. Giảm cảm giác thèm ăn

Dù là món ăn yêu thích nhưng không còn thấy ngon miệng, thậm chí cảm thấy đầy tức khi vừa ăn một ít, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh lý dạ dày nặng, bao gồm cả ung thư.

Cảm giác chán ăn thường kéo dài liên tục, đi kèm tình trạng suy nhược, thiếu dinh dưỡng. Tình trạng này làm giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị nếu bệnh tiến triển thành ung thư thực sự.

Nhiều người dễ bỏ qua vì cho rằng do căng thẳng, thay đổi khẩu vị hoặc ăn không hợp. Tuy nhiên, nếu cảm giác chán ăn diễn ra kéo dài, nên đi khám sớm để loại trừ nguyên nhân nguy hiểm.

Đừng chủ quan trước những dấu hiệu nhỏ

Ung thư dạ dày là sự phát triển mất kiểm soát của các tế bào dạ dày, tạo thành các khối u có thể lan ra xung quanh và di căn xa. Đây là một trong những ung thư phổ biến trên thế giới, với tỷ lệ mắc đứng thứ 3 ở nam và thứ 4 ở nữ, tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi của nam giới gấp 2 lần nữ giới.

Bệnh liên quan đến vi khuẩn HP (Helicobacter pylori), chế độ ăn uống và một số yếu tố đại lý, môi trường. Bệnh thường diễn biến âm thầm ở giai đoạn sớm nên người bệnh thường được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Những dấu hiệu như phân đen, mùi tanh bất thường, sụt cân và chán ăn có thể chỉ thoáng qua nhưng lại là chỉ điểm quan trọng. Việc chủ động nội soi dạ dày, xét nghiệm tầm soát ung thư định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm và tăng khả năng điều trị thành công.