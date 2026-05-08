Xử phạt người đàn ông bình luận xúc phạm công an trên mạng

Ngày 7/5, Công an xã Quới Điền cho biết vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long mời làm việc đương sự N.V.T. để làm rõ hành vi đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội.

T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua làm việc, T. thừa nhận vào ngày 31/3 đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an nhân dân.

Sau khi được cơ quan công an phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an xã Quới Điền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an đề nghị người dân cần kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội, không bình luận, chia sẻ các nội dung chưa được xác thực; không để bị lôi kéo, dẫn dắt bởi các thông tin một chiều, tiêu cực, sai sự thật trên không gian mạng; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật.