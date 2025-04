Xử phạt đối tượng đăng video giả mạo liên quan bị can Bùi Đình Khánh

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 22/4 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện và xử lý một cá nhân đăng tải video giả mạo liên quan đến đối tượng Bùi Đình Khánh - bị can truy nã đã bị bắt trong một chuyên án ma túy lớn tại địa phương.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tài khoản Facebook có tên N.V.T. đã đăng tải một đoạn video dài khoảng 5 giây cho thấy hình ảnh một người đàn ông được cho là Bùi Đình Khánh đang "nhún nhảy" trên nền nhạc.

Video trên được gắn kèm bình luận "cấm cừi" tại một bài viết trong nhóm mạng xã hội Facebook có tên "Tin Nhanh Quảng Ninh" và nhanh chóng lan truyền sang nhiều hội nhóm khác.

Trường hợp N.V.T. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, đoạn video được xác định là sản phẩm cắt ghép bằng phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với mục đích thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Người đăng tải 33 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã thừa nhận hành vi.

Cơ quan chức năng cho biết hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với mức phạt tiền có thể lên tới 10 triệu đồng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh dư luận Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến chuyên án này sau khi một sỹ quan công an thiệt mạng trong quá trình truy bắt các nghi phạm. Các cơ quan chức năng cảnh báo, việc phát tán thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác điều tra và hình ảnh của lực lượng chức năng.