Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải hơn 1,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 21/4 tổ chức lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thiếu tá Khải đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh tấm gương của liệt sỹ Khải là động lực tinh thần để toàn lực lượng công an nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải (Ảnh: Quốc Xã).

Phong trào thi đua học tập tấm gương liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải sẽ được triển khai rộng khắp toàn tỉnh, kết hợp với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Buổi lễ nhận được sự hưởng ứng của nhiều đơn vị và đông đảo người dân, trong đó có học sinh, sinh viên.

Đại diện Trường Đại học Hạ Long, sinh viên Nguyễn Duy An chia sẻ sự xúc động trước sự hy sinh của liệt sỹ Khải và cam kết sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp đã trao hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ gia đình liệt sỹ Khải.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi thư khen và quyết định thưởng nóng cho Ban chuyên án và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.