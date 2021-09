Xử phạt cô gái trẻ tung tin "hẳn 100 ca… toang"

Dân trí Sử dụng tài khoản facebook đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, chị H.T.K. bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 24/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H.T.K (SN 2001), quê quán xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thường trú tại thôn một, xã Phù Vân, TP Phủ Lý, về hành vi thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội facebook.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT làm việc với H.T.K. (Ảnh: Công an Hà Nam).

Cụ thể, ngày 20/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện tài khoản facebook "Trang Mii (Ngọc. K)" đăng tải thông tin, chia sẻ, bình luận với một số tài khoản facebook khác có liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam với nội dung: "Hẳn 100 ca toang"...

Qua xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh với cơ quan chức năng có thẩm quyền, xác định nội dung thông tin trên tài khoản facebook của H.T.K. về tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Hà Nam là sai sự thật.

Sau khi bị Công an mời lên làm việc, chị K. đã thừa nhận việc đăng tin, bình luận của mình trên mạng xã hội là sai sự thật.

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Mục 3 Chương V Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở TT&TT đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.T.K., số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật; đồng thời yêu cầu chị K. gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook cá nhân.

Đức Văn