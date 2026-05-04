Xử lý người phụ nữ xuyên tạc về chính quyền cơ sở trên Facebook

Ngày 4/5, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị chức năng đã xác minh, làm việc với một phụ nữ về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội Facebook.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện tài khoản Facebook tên “Lua Tran” đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung sai lệch, xuyên tạc các quy định liên quan đến chức năng, quyền hạn của chính quyền cơ sở, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và uy tín của chính quyền địa phương.

Người phụ nữ chia sẻ thông tin sai sự thật viết cam kết không tái phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quảng Trạch, Quảng Trị xác định chủ tài khoản chia sẻ thông tin sai sự thật là chị T.T.L. (SN 1987, trú tại xã Quảng Trạch).

Làm việc với công an, chị L. thừa nhận quá trình sử dụng mạng xã hội, do thiếu hiểu biết, không nhận thức đầy đủ về tác hại của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng nên đã chia sẻ bài viết sai sự thật lên trang cá nhân.

Chị L. nhận thức rõ vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải. Sau khi xem xét các yếu tố, Công an xã Quảng Trạch nhắc nhở và yêu cầu chị L. viết cam kết không tái phạm.