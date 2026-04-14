Nhắc nhở ông lão ở Hưng Yên chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Ngày 14/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an xã Nam Thái Ninh, vừa xử lý trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nam Thái Ninh phát hiện một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Công an xã Nam Thái Ninh làm việc với ông H.C.H. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Công an xã xác minh và mời ông H.C.H. (SN 1952), trú tại xã Nam Thái Ninh, là chủ tài khoản Facebook nói trên, đến trụ sở công an xã để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông H.C.H. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã đăng tải, chia sẻ nội dung trên trang Facebook cá nhân.

Công an xã Nam Thái Ninh đã tiến hành nhắc nhở, giải thích, đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp công dân nhận thức rõ tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả của hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Xét thấy ông H.C.H. do tuổi cao, vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Nam Thái Ninh đã áp dụng hình thức nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu ông gỡ bỏ bài viết, ký cam kết không tái phạm.