Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên Facebook

Ngày 28/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Nghi Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người dân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Công an phường Nghi Sơn phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Công an làm việc với người đàn ông đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua xác minh, lực lượng công an xác định chủ tài khoản mạng xã hội này là C.H.B. (SN 1993, trú tại phường Nghi Sơn). Tại cơ quan công an, anh B. đã thừa nhận toàn bộ hành vi, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an phường Nghi Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia không gian mạng, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.