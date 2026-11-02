Ngày 2/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Phú Xuyên đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, cãi chửi, đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10, tại tuyến đường liên thôn Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, 2 nhóm học sinh của trường trên xảy ra mâu thuẫn cá nhân.

Trong quá trình xô xát, các học sinh đã có hành vi khiêu khích, thách thức nhau, sử dụng dao để đe dọa và dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Xuyên đã vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan và hành vi của từng trường hợp.

Qua điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trong số 16 học sinh liên quan, có 15 em có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Phú Xuyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng học sinh để xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan công an cho biết việc đánh giá, xử lý vụ việc sẽ được thực hiện phù hợp với các quy định pháp luật dành cho người chưa thành niên.