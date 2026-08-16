9 thanh niên ở TPHCM đánh nhau vì "nhìn đểu"

Ngày 16/8, Công an phường Phú Mỹ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 thanh niên để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Phú Mỹ).

Trước đó, ngày 2/8, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông (phường Phú Mỹ), 2 nhóm thanh niên đuổi đánh nhau gây náo loạn.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ nhanh chóng đến hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng. Qua truy xét, công an đã đưa 9 thanh niên về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.

Qua đó, công an xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại quán gần hiện trường. Một bên cho rằng bị đối phương "nhìn đểu", từ đó hai bên xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, một số đối tượng đã sử dụng hung khí, gây mất an ninh trật tự khiến người đi đường hoảng hốt.