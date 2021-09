Xe luồng xanh dán bảng "đồ phòng dịch" để chở lô hàng không giấy tờ

Dân trí Kiểm tra xe tải gắn bảng "đồ phòng dịch y tế", công an phát hiện lô hàng gia dụng, phụ tùng xe trị giá khoảng 130 triệu đồng. Tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến lô hàng trên.

Chiếc xe tải được dán bảng "đồ phòng dịch y tế" của tài xế Đ.Q.C.

Ngày 8/9, Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc liên quan đến hành vi gian lận thương mại, được phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Vào ngày 6/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, Công an thị xã Hoàng Mai kiểm tra xe tải BKS 37C-385.18 do Đ.Q.C. (SN 1989, trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển, ở tấm kính chắn gió phía trước có dán bảng "đồ phòng dịch y tế".

Số hàng hóa là đồ gia dụng, thiết bị phụ tùng xe không có giấy tờ hợp lệ được giấu trong xe tải dán biển "đồ phòng dịch y tế" có trị giá khoảng 130 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa, chủ yếu là đồ gia dụng và thiết bị phụ tùng xe, có giá trị khoảng 130 triệu đồng.

"Đây là xe được cấp mã luồng xanh, tài xế có giấy đi đường, phiếu trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến lô hàng hóa trên", Thượng tá Trần Phúc Tú cho hay.

Hoàng Lam