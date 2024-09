Vừa từ nước ngoài về, thanh niên bị bắt ngay tại sân bay Nội Bài

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp với phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt giữ Bùi Văn Hoàng (23 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh).

Hoàng là đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Nông truy nã về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Bùi Văn Hoàng bị công an bắt giữ khi vừa nhập cảnh tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Hồng Long).

Năm 2022, thông qua mạng xã hội, Hoàng đã đặt làm giả giấy phép lái xe để sử dụng và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện. Công an sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Văn Hoàng về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau khi bị khởi tố, Hoàng đã bỏ trốn đến Đài Loan (Trung Quốc) và bị công an phát lệnh truy nã. Đến ngày 24/8, khi vừa nhập cảnh về Việt Nam, Hoàng lập tức bị cơ quan công an vây bắt.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Văn Tú (62 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) - là bị can trốn truy nã suốt 12 năm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú trốn truy nã 12 năm khi bị bắt giữ (Ảnh: Hồng Long).

Theo điều tra, năm 2012, Tú bị người dân tố cáo hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) dưới hình thức ký gửi nông sản, chủ yếu là hồ tiêu và cà phê, với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Tú sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an ra quyết định truy nã.

Để qua mặt cơ quan chức năng, người đàn ông đã đến nhiều địa phương và sinh sống tại huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho đến khi bị bắt.