Vừa ra tù, đi từ Đắk Lắk đến Đà Nẵng để trộm hòm tiền công đức

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Lam Trường (SN 2003, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Hôm 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin tại Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng (đường Trần Phú, phường Hải Châu), một đối tượng đột nhập vào khu vực sảnh chính nhà thờ, cạy phá 2 hòm công đức chiếm đoạt toàn bộ số tiền bên trong.

Đối tượng Nguyễn Lam Trường (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, vụ việc xảy ra tại cơ sở tôn giáo giữa trung tâm thành phố gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự sau đó khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tập trung phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Cơ quan công an nhận định đây là phương thức hoạt động mới, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thường xuyên thay đổi nơi lưu trú, lợi dụng sự sơ hở tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội nhằm tránh sự phát hiện, truy xét của lực lượng công an.

Sau thời gian tập trung truy xét, ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Trường chính là đối tượng gây án và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ để đấu tranh.

Theo điều tra, Trường đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2025.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận ngày 12/5 đã bắt xe từ Đắk Lắk đến Đà Nẵng thuê phòng khách sạn tại phường Hòa Khánh lưu trú. Ban ngày, Trường giả làm khách du lịch, đi đến các nhà thờ, cơ sở tín ngưỡng để quan sát địa hình, nghiên cứu vị trí tài sản.

Đêm đến, đối tượng mang theo nhiều công cụ thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 0h10 ngày 13/5, Trường leo qua hàng rào Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng, đột nhập vào sảnh chính nhà thờ, dùng tua vít cạy phá 2 hòm công đức, lấy toàn bộ số tiền bên trong và tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng 23h55 cùng ngày, đối tượng tiếp tục đột nhập Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Quang (phường Hải Châu), cạy phá một hòm công đức chiếm đoạt tài sản.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trường khai đã tiêu xài.

Tang vật công an thu giữ gồm quần áo đối tượng sử dụng khi gây án, công cụ dùng để cạy phá tài sản và nhiều giấy tờ tùy thân liên quan.