Vừa đi làm trở lại sau dịch, nhóm công nhân bán trộm 4 tấn nhôm của công ty

Dân trí Vừa đi làm trở lại sau đợt nghỉ vì dịch Covid-19, nhóm công nhân Công ty Jeil Tech (KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã câu kết bán trộm 4 tấn kim loại trong kho của công ty.

Các đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp hơn 4 tấn kim loại nhôm của công ty Jeil Tech (KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang)

Ngày 1/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Việt Nguyễn, Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra nhóm công nhân Công ty Jeil Tech (KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) trộm cắp số lượng lớn tài sản của chính doanh nghiệp mình đang làm việc.

Theo đó, ngày 28/6, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) phát hiện hai xe ô tô BKS 29C-344.39 và 89C-088.57 vận chuyển các thanh kim loại nhôm từ Công ty Jeil Tech không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh. Công an TP Bắc Giang đã chuyển vụ việc cho Công an huyện Việt Yên điều tra theo thẩm quyền.

Tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Việt Yên xác định: Công ty Jeil Tech bị mất trộm hơn 4 tấn thanh kim loại nhôm, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Công an huyện đã điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp trên gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1987 - công nhân tổ cơ điện của công ty), hộ khẩu thường trú tại huyện Lạng Giang; Dương Văn Hưng (SN 1986 - Tổ trưởng tổ cơ điện), hộ khẩu ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên; Thân Văn Quyền (SN 1997 - công nhân ở tổ đúc lái xe nâng) ở huyện Việt Yên. Các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, câu kết với nhau gọi đại lý sắt vụn đến tận kho công ty để bán hơn 4 tấn kim loại.

Hai đối tượng có hành vi "Không tố giác tội phạm" là: Trần Văn Thắng (SN 1987) ở huyện Việt Yên và Lê Xuân Tài (SN 1983) ở huyện Tân Yên (đều là công nhân ở tổ đúc lái xe nâng).

Công an huyện Việt Yên tạm giữ hình sự cả 5 đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, 2 đối tượng liên quan khác cũng bị triệu tập để điều tra.

Hiện Công an huyện Việt Yên đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án.

Bá Đoàn