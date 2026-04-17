Công an vào cuộc vụ nhóm thanh thiếu niên đi xe máy ném bột trên đường

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời làm việc một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, đùa giỡn, ném bột và chạy xe dàn hàng ngang trên tuyến đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài khoảng 20 giây ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy đùa giỡn, ném bột trên tuyến đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy chọi bột (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi đoạn clip phát tán đã thu hút số lượng lớn người xem và chia sẻ, nhiều bình luận cho rằng hành vi trong clip rất nguy hiểm, ảnh hưởng người đi đường.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời làm việc một nhóm thanh thiếu niên nói trên.

Tại buổi làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích, phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi đùa giỡn, chạy xe hàng ngang khi tham gia giao thông, đồng thời làm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ và trích xuất hình ảnh, thông tin phương tiện để kiểm tra điều kiện của người điều khiển xe máy.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Tuyệt đối không tụ tập, đùa giỡn, điều khiển phương tiện nguy hiểm trên đường. Gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc tham gia giao thông an toàn.