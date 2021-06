Người đàn ông ngoại quốc "biến" bãi giữa sông Hồng thành vườn cần sa

Dân trí Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên diện tích khoảng 3.000 m2 tại bãi giữa sông Hồng, người đàn ông quốc tịch Pháp cùng vợ xâm canh, trồng cây cần sa.

Ngày 8/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý trường hợp một người đàn ông ngoại quốc trồng hàng trăm cây cần sa ở khu vực bãi giữa sông Hồng và tàng trữ trái phép chất ma túy (cần sa khô).

Cây cần sa phát hiện được trồng ở bãi giữa sông Hồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình, khoảng 11h30 ngày 5/6, Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận) kiểm tra khu vực bãi giữa sông Hồng, thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy quản lý, phát hiện một người nước ngoài trồng cây cần sa.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện và xác định đối tượng Tiberghien Frederec (SN 1966, quốc tịch Pháp; tạm trú và làm việc tại một công ty ở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, Yên Bái) có hành vi trồng cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma túy (cần sa khô).

Quá trình kiểm tra trên diện tích khoảng 3.000 m2 tại bãi giữa do vợ chồng đối tượng Frederec thuê và xâm canh, đã thu giữ 115 cây cần sa tươi, trọng lượng 34 kg, và 40,268 g cần sa khô.

Công an phường Ngọc Thụy đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội An ninh (Công an quận Long Biên) lập biên bản tại chỗ, mời đối tượng liên quan về trụ sở công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Phúc Lâm