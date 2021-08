Vụ thi thể trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân bị phân xác phi tang

Dân trí Sau khi sát hại nạn nhân, Vương Văn Đoàn dùng dao phân xác, nhét vào 2 miệng cống của trang trại.

Ngày 15/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người, Cướp tài sản" và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn (SN 1991, trú tại thôn Dũng cảm, xã Trung Tú, Ứng Hòa) để điều tra về hai hành vi trên.

Đối tượng Vương Văn Đoàn.

Trước đó, ngày 11/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị H. (SN 1984, trú tại xã Trung Tú, Ứng Hòa) về việc chồng chị là anh Đ. (SN 1982) đi khỏi nhà từ 19h10 ngày 9/8 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được với anh Đ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ứng Hòa đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Nhận thấy có dấu hiệu của vụ án hình sự, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội điều tra, làm rõ.

Đến sáng ngày 13/8, Công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập đối tượng Vương Văn Đoàn đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận về hành vi giết người, cướp tài sản của mình đối với anh Đ. vào tối ngày 9/8.

Theo điều tra, tháng 7/2021, Đoàn có đặt một sợi dây chuyền bạc chỗ anh Đ. để vay 4 triệu đồng. Do không muốn trả tiền và muốn lấy lại sợi dây chuyền, đồng thời muốn chiếm đoạt thêm tiền nên đối tượng gọi điện cho anh Đ. nói muốn cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền bạc và vay thêm tiền.

Sau khi thỏa thuận xong, đối tượng điều khiển chiếc xe máy gặp anh Đ. rồi lại nhờ chở về trang trại nhà Đoàn để tiện giao dịch. Tại đây, Đoàn đã dùng dao rựa chém nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, anh Đ. bỏ chạy nhưng bị đối tượng khống chế đánh.

Quá trình giằng co, cả 2 bị lăn xuống vệ sông. Đối tượng dìm nạn nhân xuống sông cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Sau đó Đoàn giấu thi thể nạn nhân dưới nước, lấy gạch chặn lên rồi về nhà ngủ.

Đến tối ngày 10/8, do trời mưa lớn, sợ xác nạn nhân sẽ nổi lên, Đoàn đã phân xác rồi nhét vào 2 miệng cống của trang trại hòng phi tang.

Hiện các đơn vị chức năng Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phúc Lâm