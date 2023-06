Vụ tấn công trụ sở 2 xã ở Đắk Lắk: Tạm giữ 74 đối tượng, thu 1.200 viên đạn

Sáng 20/6, tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm.

Nói về vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin), Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh để truy bắt bằng được các đối tượng gây ra vụ việc để xử lý nghiêm theo pháp luật.

"Qua đó, nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo rà soát toàn bộ phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm", Thiếu tướng Quy nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - thông tin tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay lực lượng công an đã bắt giữ, tạm giữ hình sự tổng cộng 74 đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông tin thêm về vụ việc xảy ra tại địa bàn huyện Cư Kuin, Đại tá Nguyễn Văn Quy - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, Công tỉnh đã báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét vụ việc, khám nghiệm hiện trường, bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan.

Hiện trường vụ tấn công tại trụ sở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo Đại tá Quy, vấn đề tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến việc triển khai các dự án kinh tế, an sinh xã hội và hoạt động xâm canh, lấn chiếm đất thuộc quyền sử dụng công ty nông, lâm nghiệp vẫn là vấn đề "nóng", phức tạp của tỉnh.

"Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng các vụ khiếu kiện liên quan người dân tộc thiểu số ở huyện Cư M'gar, Cư Kuin, M'Đrắk để tuyên truyền, xuyên tạc chính quyền đàn áp, cướp đất của người dân tộc thiểu số. Qua đó, lôi kéo người khiếu kiện tham gia tổ chức, hội, nhóm phản động", Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Với vụ việc tấn công ở huyện Cư Kuin, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp giải cứu an toàn 3 con tin, mời làm việc 109 đối tượng liên quan, tạm giữ hình sự 74 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Xử lý thu giữ 15 khẩu súng, gần 1.200 viên đạn các loại cũng nhiều vũ khí khác.

Cơ quan chức năng thu giữ 15 khẩu súng cùng trên 1.000 viên đạn các loại trong vụ tấn công ở Cư Kuin (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh vai trò của đội ngũ báo chí luôn tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ được âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm.