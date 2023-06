Vụ sai phạm tại Thuduc House: Chi tiền tỷ để "mua chuộc" cán bộ thuế

Ngày 8/6, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị khác bắt đầu phần xét hỏi.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (49 tuổi, chủ mưu, cầm đầu vụ án, hiện đang bỏ trốn) đã chỉ đạo Trần Hoàn Tiên (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mega E&T Việt Nam) cùng đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để thực hiện một loạt hành vi phạm tội.

Để được việc, Dũng và đồng phạm chi tiền để "mua chuộc" một số cán bộ Chi cục Thuế tại TPHCM.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Theo đó, bị can Lưu Thị Ngát (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Khánh Hưng) trao đổi và thống nhất với Trịnh Tiến Dũng, Trần Hoàn Tiên về việc lập, sử dụng 17 công ty "ma" để xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống cho 6 công ty trung gian của Dũng.

Các công ty trung gian này lập hồ sơ trực tiếp hoặc gián tiếp xuất hóa đơn giá trị gia tăng, hợp thức hóa đầu vào cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh. Phí bán hóa đơn là 0,8%/tổng doanh số của 17 công ty "ma".

Sau khi xuất hóa đơn khống, Ngát lập hồ sơ kê khai khống hàng hóa đầu vào để 17 công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế giá trị gia tăng.

Trong thời gian từ ngày 8/10/2019 đến ngày 18/4/2020, nhóm Trịnh Tiến Dũng, Trần Hoàn Tiên đã thanh toán cho Ngát 0,8%/tổng doanh số của 17 công ty "ma", tương ứng số tiền 28,5 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Ngát thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Về số tiền hưởng lợi bất chính, người phụ nữ này xin tòa xem xét lại vì chỉ được nhận gần 600 triệu đồng.

Bị cáo Ngát cho rằng trong số tiền 28,5 tỷ đồng, cô ta phải đóng thuế gần 3 tỷ đồng, chi phí "bôi trơn" hơn 7 tỷ đồng, trích lại một phần cho Trần Hoàn Tiên và phần còn lại cho người đàn ông tên Phú.

Khi được hỏi đã chi tiền "mua chuộc" những cán bộ thuế nào, bị cáo Ngát khai đã chi Đào Thị Nga (48 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1) 776 triệu đồng, Nguyễn Phương Nam (43 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) 6,2 tỷ đồng và Ngô Huỳnh Lũy (56 tuổi cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) 497 triệu đồng.

Khi được hỏi lý do chi tiền cho các cán bộ thuế, bị cáo Ngát khai nhờ cán bộ thuế giúp đỡ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, Nga sẽ không tự kiểm tra và không đề xuất cấp trên kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.

Khi phát hiện việc kê khai thuế của các công ty này có dấu hiệu gian lận, có nguy cơ bị đưa vào diện thanh tra, kiểm tra hoặc trong trường hợp chuẩn bị thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo kế hoạch cấp trên, Nga sẽ thông báo cho Ngát biết để làm thủ tục chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty đi nơi khác.

Tiếp đó, nữ bị cáo tỏ ra ăn năn về hành vi sai phạm của mình và xin tòa xem xét, tạo điều kiện cho mình trong việc khắc phục hậu quả vụ án.

Liên quan tới vấn đề "bôi trơn", tại tòa, nhiều bị cáo khai đã chi số tiền "khủng" để các cán bộ thuế tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai quyết định hoàn hơn 153 tỷ đồng tiền thuế. Về nội dung này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng do không đủ thời gian nên chuyển hồ sơ tới công an 2 tỉnh trên điều tra, làm rõ.

Trong vụ án này, bà Nga, ông Nam và ông Lũy bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi và dự kiến kéo dài tới 10/7.