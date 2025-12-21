Vụ nữ du khách Nga biểu diễn trên mô tô: Chuyển hồ sơ sang cảnh sát hình sự

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ nữ du khách N.I. (quốc tịch Nga) điều khiển mô tô thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm khi tham gia giao thông, chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 18/12, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh một phụ nữ quốc tịch nước ngoài điều khiển xe mô tô mang biển số 79N2-552.xx lưu thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nữ du khách người Nga thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm khi lái mô tô chạy trên đường (Ảnh: Phòng CSGT Khánh Hòa).

Khi lái xe, nữ du khách đã thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện mang biển số 79N2-552.xx là bà N.I., tạm trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng làm việc với bà N.I. (Ảnh: Phòng CSGT Khánh Hòa).

Cơ quan chức năng đã mời bà I. đến trụ sở làm việc. Tại đây, bà I. thừa nhận là người điều khiển mô tô và đã thực hiện hành vi nằm trên yên xe khi tham gia giao thông, vi phạm quy định trên một số tuyến đường thuộc địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vào các thời điểm tháng 1 và tháng 6.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.