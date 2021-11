Vụ nổ súng tại thành phố Vinh: Liên quan chuyện tình cảm?

Dân trí Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đã xác định được khẩu súng mà đối tượng Thuận dùng bắn đối thủ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Chiều 20/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho phóng viên Dân trí biết, đã xác định được khẩu súng mà đối tượng Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh) dùng để bắn anh T. tại một quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung vào sáng cùng ngày. "Khẩu súng mà đối tượng Thuận dùng để bắn anh T. là K59. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc", lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết. Khẩu súng do Thuận sử dụng bắn anh T. (Ảnh: CATP Vinh). Cũng theo Công an thành phố Vinh, nguyên nhân ban đầu được xác định do có liên quan đến chuyện tình cảm với một người phụ nữ nên đã dẫn đến vụ nổ súng nói trên. Clip người đàn ông nổ súng trong quán cà phê (Clip bạn đọc cung cấp) Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 8h30 sáng 20/11, anh T. (49 tuổi, trú phường Quang Trung, thành phố Vinh) cùng một nhóm bạn đang ngồi tại quán Coffee House, số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, thành phố Vinh thì bị Thuận bước vào bắn 2 phát súng. Phát súng thứ nhất, anh T. né kịp, tuy nhiên, trong lúc hoảng hốt, chưa kịp bỏ chạy thì phát súng thứ 2 khiến anh T. gục xuống tại chỗ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, nạn nhân là giám đốc một công ty xây dựng, bất động sản ở thành phố Vinh. Đối tượng Đậu Đức Thuận tại cơ quan điều tra (Ảnh: CATP Vinh). Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ hung thủ, thu giữ một khẩu súng và 2 viên đạn cùng một chiếc xe ô tô của đối tượng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.