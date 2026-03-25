Công an thông tin vụ nhóm người bị 3 xe bán tải truy đuổi, hành hung

Sáng 25/3, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 3. Tại đây, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã thông tin về vụ 3 xe bán tải rượt đuổi một ô tô khác rồi hành hung người trong xe khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trả lời câu hỏi báo chí (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Tân, đối với vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận thông tin từ đầu, tuy nhiên đến ngày 23/3 có một số hình ảnh được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao.

Vụ việc xảy ra trên đường tỉnh 868 giao đường tỉnh 864. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc mua bán sầu riêng.

"Hiện Công an xã Ngũ Hiệp đã củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng", lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm.

Nhóm của ông H. bị hành hung (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người đi trên 3 xe bán tải rượt đuổi, ép xe và hành hung người khác tại một vựa trái cây trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo hình ảnh từ camera hành trình và camera an ninh tại hiện trường cho thấy, vụ việc xảy ra khoảng 2h40 ngày 20/3.

Vào thời điểm trên, ông N.T.H. (51 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) lái một chiếc ô tô bán tải chở 4 người nữa cùng đến một vựa sầu riêng ở xã Long Tiên gặp một người đàn ông tên N. để mua sầu riêng.

Khi đến vựa sầu riêng, nhóm ông H. gặp anh N. và được anh dẫn vào bên trong lựa sầu riêng. Cả nhóm lựa được khoảng 2,3 tấn sầu riêng và đã chất lên ô tô tải do ông H. điều khiển.

Khi lựa hết sầu riêng trong vựa, anh N. kêu nhóm của anh Hiền đi ra đường phía trước để lựa thêm sầu riêng trên ô tô tải đang đậu tại lề đường. Do thấy ô tô tải đậu ngoài đường nguy hiểm và cũng do trời tối không thể lựa kỹ sầu riêng nên nhóm ông H. có nói anh N. chạy xe đến vựa "M.L." để dễ lựa và bên phía vựa "M.L" sẽ hỗ trợ chi phí tiền xe.

Tuy nhiên, anh N. cho rằng nhóm ông H. kiếm chuyện để không chịu mua sầu riêng nên không đồng ý với đề nghị trên.

Khoảng 2h30 ngày 20/3, cả hai bên đang đứng nói chuyện trên đường tỉnh 868 phía trước vựa sầu riêng thì anh N. cùng khoảng 4-5 người khác dùng tay đánh 2 người trong nhóm ông H..

Bị đánh nên nhóm của ông H. lên ô tô bán tải bỏ đi. Nhóm người của vựa sầu riêng dùng 3 ô tô bán tải rượt đuổi theo xe của nhóm ông H..

Đến ngã tư Hưng Long, xe của ông H. rẽ trái theo đường tỉnh 864 về hướng Mỹ Tho, đi được khoảng 1,5km thì xe bị bể bánh sau nên chạy thẳng vào bên trong kho của vựa sầu riêng ở xã Ngũ Hiệp.

Lúc này nhóm người đi trên 3 ô tô bán tải đã xuống xe xông vào đập bể kính xe của ông H. rồi kéo 3 người trong nhóm xuống xe tiếp tục đánh bằng tay, khiến 2 người bị thương.

Sau đó những người này nhờ xe người quen đưa đi bệnh viện cấp cứu và trình báo đến cơ quan công an.