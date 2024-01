Vụ người đàn ông ngất lịm khi mua hàng khuyến mãi: Khởi tố 2 kẻ cầm đầu

Ngày 18/1, tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cầm đầu trong vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại khách sạn Đại Phú Gia (khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ).

2 đối tượng cầm đầu bị khởi tố là Nguyễn Thị Hải (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Đặng Ngọc Long (SN 1984, trú phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Trong đó Đặng Ngọc Long bị bắt tạm giam. Riêng Nguyễn Thị Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú do Hải đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hai đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Cao Loan).

Nguyễn Thị Hải và Đặng Ngọc Long là 2 đối tượng đã trực tiếp tìm, thuê địa điểm khách sạn Đại Phú Gia, ở thị trấn Tân Kỳ trong 2 ngày 14-15/9/2023 để bán hàng cho người cao tuổi với giá cao hơn giá trị sản phẩm.

Sau khi thuê khách sạn với lý do tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng, các đối tượng lôi kéo người dân tham gia bằng cách đưa hàng trăm giấy mời tham dự hội thảo, rồi nhờ người dân phát cho nhau. Nhóm người sử dụng chiêu trò lôi kéo khách hàng bằng quà tặng. Nếu mời được 1 khách hàng tham dự hội thảo sẽ được tặng 1 gói hạt nêm.

Để người dân tin tưởng hơn, nhóm người này dùng chiêu trò nộp 2 triệu đồng sẽ nhận được 1 nồi cơm điện "xịn", sau đó được trả lại tiền. Khi người dân tin tưởng, nhóm người tiếp tục tung ra những sản phẩm giá cao: nồi áp suất 5,1 triệu đồng; nồi lẩu 2,1 triệu đồng; bếp nướng 11 triệu đồng; chảo 1,1 triệu đồng... Nhóm này vẫn cam kết người dân cứ nộp tiền mua sản phẩm, sau đó sẽ được trả lại tiền.

Người dân tưởng thật nộp mỗi người 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên nhưng sau đó không được trả lại tiền. Sau khi lấy được tiền, nhóm người này đã lên xe bỏ chạy.

Qua điều tra cho thấy, nhóm đối tượng đã bán nhiều sản phẩm như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng (có giá trị thực dưới 1 triệu đồng)… với giá cao gấp nhiều lần của giá trị sản phẩm. Trong đó có sản phẩm được nâng lên tới 10 triệu đồng.

Khi biết mình bị lừa, nhiều người dân xót tiền nên tố cáo tới cơ quan chức năng. Có người tiếc vì mất tiền nên ngất xỉu giữa đường.

Được biết, liên quan đến vụ việc này, đến nay Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố và bắt 4 đối tượng về hành vi Lừa dối khách hàng. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ, thu hồi tài sản liên quan đến vụ án gần 1 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.