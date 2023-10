Sau khi có thông tin chiếc xe Lexus là tài sản của Nguyễn Thúy Q. đã bị cơ quan chức năng kê biên trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An, vẫn xuất hiện ở Hà Nội, các nạn nhân trong vụ án rất bức xúc.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều nạn nhân băn khoăn vì sao vụ án chưa được đưa ra xét xử, trong khi tài sản bị kê biên vẫn được lưu hành?

Các nạn nhân bị "kiều nữ" thành Vinh lừa đảo (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bà P.T.Ch. trú tại thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra xác định Q. lừa đảo chiếm đoạt của bà số tiền 11,6 tỷ đồng.

Để có tiền đưa cho Q., bà Ch. đã vay mượn của nhiều người thân, họ hàng, anh em; thậm chí mượn cả bìa đất để cầm cố ngân hàng vay tiền. Hiện nay mỗi tháng bà Ch. đang phải trả số tiền lãi lớn.

Bà Ch. chia sẻ đã nghĩ đến chuyện "tự giải thoát" nhưng được người thân khuyên can, giúp đỡ, nên hiện bà đã tạm vượt qua cơn khủng hoảng về tinh thần.

"Hiện tôi còn 2 bìa đất mượn của người thân, chiếc ô tô đang cầm cố ở ngân hàng. Mỗi tháng đều đặn phải nộp tiền lãi gần 30 triệu đồng", bà Ch. bức xúc nói.

Cũng theo bà Ch., cuộc sống gia đình bị đảo lộn, bà không dám nhìn mặt mọi người, số nợ khổng lồ lúc nào cũng ám ảnh.

Bà N.K.A. một nạn nhân khác bị Q. lừa đảo, luôn sống trong áp lực rất lớn vì bị chính những người thân quen nghĩ bà là kẻ lừa đảo.

Đến thời điểm này có 22 người đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thúy Q. gửi tới cơ quan chức năng và báo chí (Ảnh: Nguyễn Duy).

Mỗi lần phải ra đường, bà N.K.A. luôn bịt kín mặt, đeo khẩu trang, tránh mọi người dèm pha.

Đến thời điểm này, đã có 22 nạn nhân tố cáo bị Q. lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa góp vốn mua đất bán kiếm lời, với tổng số tiền hơn 172 tỷ đồng.

Hành vi lừa đảo của Q. diễn ra trong khoảng thời gian từ 11/2021 đến 4/2022. Đến thời điểm hiện tại, Q. mới khắc phục cho các bị hại số tiền 18,6 tỷ đồng.

Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý, chưa đưa ra xét xử. Q. đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Các nạn nhân trong vụ án cho rằng, quá trình điều tra còn một số bất cập. Nhiều khoản tiền mà Q. đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại, song lại được cho là giao dịch khác.

Đối với số tiền hơn 88 tỷ đồng cơ quan điều tra không chứng minh được Q. đã sử dụng vào mục đích gì.

Sau khi sự việc xảy ra, các bị hại yêu cầu Q. cung cấp các chứng từ liên quan đến giao dịch thì phát hiện tài khoản ngân hàng của "kiều nữ" này có những giao dịch rất lớn đối với hàng loạt người thân quen.

"Khi chúng tôi đối chiếu thì phát hiện những tài khoản này bất ngờ có thêm một khoản tiền rất lớn sau các lần giao dịch với Q. Thậm chí có những tài khoản bất ngờ dương hàng chục tỷ đồng. Chúng tôi rất mong cơ quan điều tra, tòa án làm rõ tình tiết này để bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Đồng thời xem xét, điều tra lại những mối quan hệ, người thân của Nguyễn Thúy Q. để xác minh có thêm đồng phạm trong vụ án hay không", một nạn nhân cho biết.

Trước đó ngày 17/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Q. về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho tại ngoại vì bị can đang nuôi con nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh kê biên tài sản đối với 3 thửa đất tại thành phố Vinh và một thửa đất tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), một ô tô Lexus biển kiểm soát 37A-862.26 do Q. đứng tên, sở hữu.

Tuy nhiên, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chiếc ô tô Lexus nói trên nghi được sử dụng ở thành phố Vinh; thậm chí có người còn bắt gặp chiếc xe này ở Hà Nội.

Q. được biết đến như là một "kiều nữ", con của ông chủ nhà hàng lớn ở thành phố Vinh.

Với cái mác "kiều nữ con nhà giàu", Q. đã kêu gọi góp vốn buôn bán bất động sản rồi lấy tiền của người sau trả cho người trước... Bằng hình thức đó, Q. đã lừa nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, đã có 22 người làm đơn tố cáo Q. chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 160 tỷ đồng. Trong đó, người thiệt hại nhiều nhất là một phụ nữ ở phường Quang Trung (thành phố Vinh), với số tiền bị lừa lên đến hơn 37 tỷ đồng. Không chỉ ở thành phố Vinh, Q. còn lôi kéo nhiều nạn nhân ở Hà Tĩnh "sập bẫy".