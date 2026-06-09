Vụ khiêng quan tài nhảy múa trên đường: Bắt chủ trại hòm và 6 người khác

Ngày 9/6, một lãnh đạo phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) xác nhận tối 8/6, Công an phường Sóc Trăng tống đạt lệnh bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ khiêng quan tài có người sống, nhảy múa trên đường xảy ra ngày 4/6.

7 bị can bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, chủ trại hòm Nhật Tâm), Phạm Quốc Em (31 tuổi), Phạm Văn Lộc (48 tuổi), Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi), Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi).

Trong đó Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài; Nhật là chủ trại hòm; Lộc là người nằm trong quan tài và Khải cầm cờ nhảy múa.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xác minh, xử lý hành vi của 2 người liên quan.

Nhóm người khiêng quan tài diễu hành ngoài đường (Ảnh cắt từ clip).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 4/6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm Nhật Tâm (đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng) do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ, có tổ chức tiệc sinh nhật. Dù là buổi tiệc sinh nhật nhưng được thông tin là “đám giỗ thứ 3”.

Đến cuối buổi tiệc có làm lễ bế quan, sau đó có người vào quan tài nằm và nhóm người khiêng quan tài ra ngoài đường nhảy múa.

Quá trình khiêng quan tài ra đường diễn ra trong khoảng 3 phút. Qua kiểm tra đoạn clip thể hiện Nhật đứng tại dải phân cách, nhún nhảy theo điệu nhạc, không có hành động ngăn cản nhóm người liên quan.

Một số đoạn video còn ghi lại cảnh người nằm trong quan tài bật dậy, múa theo nhạc.

Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội.