Vụ khiêng quan tài, nhảy múa trên đường: Chỉ nghĩ tổ chức cho vui

Liên quan đến clip đám đông khiêng quan tài có người sống, nhảy múa trên đường, ngày 7/6, ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ), cho biết công an đã làm việc với nhóm người khiêng quan tài.

"Công an đã làm việc với nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong đi giữa phố. Bước đầu xác định vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, công an và các đơn vị có liên quan đã họp giải quyết vụ việc này. Tuy nhiên, chưa có kết luận cuối cùng.

Nhóm người khiêng quan tài được cho gây phản cảm trên đường ở Sóc Trăng (Ảnh cắt từ clip).

Theo một lãnh đạo Công an phường Sóc Trăng, những người liên quan đến vụ việc đã hợp tác tốt với cơ quan chức năng.

Bước đầu họ thừa nhận có tổ chức sinh nhật tại trại hòm và có những hành vi như trên mạng xã hội đã chia sẻ. Họ chỉ nghĩ tổ chức cho vui tại chỗ trong ngày sinh nhật, không nghĩ hậu quả lại như vậy.

Công an đã làm việc với những người liên quan, sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số người dân ở địa phương cho rằng, trên địa bàn TP Sóc Trăng (cũ) có nhiều trại hòm nhưng chưa có trại hòm nào lại nghĩ ra cách mua vui phản cảm như vậy.

"Cách đây không lâu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đoạn clip được cho là cơ sở mai táng này tổ chức lễ cưới mang đậm sắc thái công việc kinh doanh của họ như tại đám cưới có đội kèn trống chuyên phục vụ đám tang, chú rể đứng cạnh những chiếc hòm chụp ảnh, dùng bình gốm đựng tro cốt để uống bia hay rượu gì đó. Lúc đó không ai quan tâm nhưng lần này thì bà con không chấp nhận được hành động phản cảm này", ông T., người dân địa phương bức xúc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một buổi tiệc sinh nhật được cho là tổ chức trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Buổi tiệc được dựng rạp ngoài trời, có đông người tham dự cùng âm thanh công suất lớn.

Trong buổi tiệc này có xuất hiện quan tài, trống, đội kèn tây, bàn phúng điếu, di ảnh, người đeo tang... Khi cắt bánh kem, đội kèn tây nổi nhạc đưa tiễn, đốt vàng mã.

Đáng chú ý, một chiếc quan tài được đặt giữa khu vực tổ chức tiệc. Một số người lần lượt nằm vào bên trong quan tài để đùa giỡn. Sau đó, nhiều người cùng khiêng quan tài ra giữa đường, vừa di chuyển vừa nhảy múa trong tiếng nhạc lớn.

Một số đoạn clip còn ghi lại cảnh người nằm trong quan tài bật dậy, múa theo nhạc. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội.