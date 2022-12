Vụ hành hung trên tàu cá: Bắt tạm giam thêm một người liên quan

Liên quan vụ hành hạ dã man trên tàu cá ở vùng biển Cà Mau, sáng 7/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Sử Chí Tâm về tội Hành hạ người khác.

Bước đầu, Tâm được xác định dùng điện thoại quay lại cảnh nạn nhân T.V.Tr. bị đánh rồi chuyển cho một ngư phủ tên N.. Sau đó, N. chuyển cho bạn tên L. đăng lên mạng xã hội.

Trước đó, có 3 người đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi nạn nhân Tr. có kết quả giám định tỷ lệ thương tích 48%. Họ gồm: Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tỵ và Đoàn Văn Hùng.

Theo cơ quan công an, trước mắt khởi tố tội Hành hạ người khác. Trong quá trình điều tra, nếu đủ căn cứ xác định tội danh khác, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

3 bị can (từ trái qua): Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tỵ (Ảnh: Công an Cà Mau).

Như Dân trí thông tin, ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị một số người khác hành hung trên tàu cá. Nạn nhân bị 2 người đàn ông khác dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay…

Sau đó, Công an tỉnh Cà Mau xác định có 2 người bị đánh là anh L.V.B. và ông T.V.Tr., cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. Cả hai bị đánh vào ngày 23/5 và 24/5 trên tàu cá BT97993.TS do bà P.T.H. (ngụ huyện Trần Văn Thời) làm chủ. Trong đó, người đàn ông xuất hiện trong các clip là ông Tr..

Theo Công an tỉnh Cà Mau, sau khi bị đánh, ngày 28/5, anh B. và ông Tr. được những người hành hung gửi vào bờ bằng ghe tải.

Ngày 30/5, anh B. và ông Tr. đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo. Sau khi công an ghi lời khai, cả 2 ngư phủ không yêu cầu xử lý mà để thỏa thuận với chủ tàu cá. Sau khi thỏa thuận, 2 ngư phủ không trở lại công an làm việc.

Khi phát hiện anh B. và ông Tr. rời địa phương, Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu chủ tàu cá BT97993.TS đưa tàu vào bờ để phục vụ điều tra nhưng chủ tàu không chấp hành.

Đến ngày 18/11, sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án Hành hạ người khác theo Điều 140, Bộ luật hình sự.

Dù có yêu cầu vào bờ nhưng chủ tàu cá BT97993.TS vẫn không chấp hành, ngày 20/11, cơ quan công an phối hợp Đồn Biên phòng Sông Đốc trực tiếp ra biển điều tàu cá này cùng 3 người (Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tỵ, Đoàn Văn Hùng) vào đất liền để làm rõ.

Đến nay, công an chỉ làm việc với bị hại T.V.Tr., còn bị hại L.V.B. vẫn chưa liên lạc được.